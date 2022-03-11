© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
PRESIDENT TRUMP and SEAN HANNITY NELK FULLSEND PODCAST Video taken down from YouTube, 03 10 2022.
Follow
0
Share
Report
70 views • March 11, 2022
PROJECT CAMELOT, [3/11/2022 3:45 AM]
NOTE: TRUMP IS NOW BACKPEDALING ON RUSSIA AND UKRAINE TO MISDIRECT PEOPLE BECAUSE HIS INITIAL REMARKS WHEN PUTIN WENT INTO NATO WERE IN FAVOR OF IT… CLEARLY HE HAS BEEN TOLD TO APPEAR ANTI RUSSIA IN ORDER TO DISTANCE HIMSELF FROM THE “RUSSIA COLLUSION” NARRATIVE THAT THE LEFT TRIED TO PIN ON HIM LED BY HILLARY IN THE PAST. DON’T BE DECEIVED. TRUMP AND PUTIN ARE IN CONTACT AND PUTIN VERY LIKELY IS CONSULTING WITH TRUMP WITH RESPECT TO ACTION S RELATED TO THE BIOLABS…. THIS IS MAJOR…
NOTE: TRUMP IS NOW BACKPEDALING ON RUSSIA AND UKRAINE TO MISDIRECT PEOPLE BECAUSE HIS INITIAL REMARKS WHEN PUTIN WENT INTO NATO WERE IN FAVOR OF IT… CLEARLY HE HAS BEEN TOLD TO APPEAR ANTI RUSSIA IN ORDER TO DISTANCE HIMSELF FROM THE “RUSSIA COLLUSION” NARRATIVE THAT THE LEFT TRIED TO PIN ON HIM LED BY HILLARY IN THE PAST. DON’T BE DECEIVED. TRUMP AND PUTIN ARE IN CONTACT AND PUTIN VERY LIKELY IS CONSULTING WITH TRUMP WITH RESPECT TO ACTION S RELATED TO THE BIOLABS…. THIS IS MAJOR…
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.