Возвращение утраченной энергии. Практика №1.

Возвращение утраченной силы духа.

Здесь и сейчас я беру полную ответственность за себя и свою жизненную силу, выражаю твёрдое чистое намерение и прошу Божественный Источник, моих Ангелов-Хранителей и Высших существ Истинного Света, вернуть мне всю силу духа и жизни, которая когда-либо и кем-либо была забрана у меня какими-либо существами и мной самим (самой) через мысли, намерения и ситуации обмана, манипулирования, устрашения, запутывания, подмены, замещения, болезни, зависти, несправедливости, уничижения, страха, потери, вреда, отчуждения, злорадства, апатии, обиды, неудач, вины, боли, навета, бездействия, замещения цели, бедности, стресса, забвения, вымогательства, горя, стыда, травли, проклятия, тоски и уныния, кражи, провокации, злословия, лицемерия, угрозы, оскорбления, злобы, болезни, соблазна, опасности, искажения истины, мести, сарказма, агрессии, захвата, депрессии, порчи, притеснения, шантажа, попыток порабощения, долга, насмешки, хитрости, принуждения, лести, гнева или насилия, с момента моего воплощения и по сегодняшний день (называем точную дату).

Я прошу Божественный Источник очистить мою истинную реальность и данную мне Тобой жизненную силу от подмены и зла, тьмы и невежества, довести её до совершенства, и вернуть мне всю жизненную силу и мою целостную истинную реальность прямо здесь и сейчас (называем точную дату). Да будет сила возвращённая направленна на моё полное и окончательное воссоединение с Тобой, о Чистый Единый Первоисточник Творения, в ключе мира, любви, процветания, здоровья и наивысшей радости!

Да будет так прямо здесь и сейчас предо мной, Тобой и Высшими Силами Небесными.

Написанное и произнесённое истинно. Да будет так навсегда.

Печать.

Чтобы исключить возможность противодействия этим Запретам со стороны служителей системы, каждому из Вас рекомендуется несколько видоизменять в соответствии со своим видением мира вышепредставленные способы защиты при каждом их произнесении.