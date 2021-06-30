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ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙ;
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89 views • June 30, 2021
ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙ; https://ugetube.com/watch/OW5vJLlJFVWgb3I , https://rumble.com/vj93k1-32337217.html .
"ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ. Όπως και άλλες ΑΝΟΜΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ με τσιπάκι, προπληρωμένες κάρτες δωροδοκίας για τους νέους που θα δια(εμ)βολιαστούν, ψηφιακή κάρτα εισόδου στην εργασία, στο πανεπιστήμιο, ψηφιακό προσωποποιημένο εισιτήριο, κάρτες σουπερμάρκετ, και άλλες…). ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ … Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!... ΕΞΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ... ΩΣΤΟΣΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΟΜΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ… http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΡΩΤΗΣΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΦΙΛΟΥΣ, ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΝ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΑΝ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ. ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΧΙ… ΩΣΤΟΣΟ ΑΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΝΑΙ. ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΩΜΑ, MICROCHIP, ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ- ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ Η ΤΡΑΠΕΖΑ!!! ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΜΠΟΛΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ! ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ.
ΜΠΟΡΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΗΠΩΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΟΡΟΥΣ! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΑΘΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΓΙΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 1929-30! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ (ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΑ ΔΙΑΚΟΠΟΔΑΝΕΙΑ… ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΚΛΠ., ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΚΑΠΟΤΕ… ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΥΤΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ).
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΣ (ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (και δεν σεβόμαστε την αξία του Ανθρώπινου Προσώπου) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΙΟΛΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ (Άρθρο 2, παρ. 1, Άρθρο 5, παρ. 1, 2 και 3, Άρθρο 9Α…).
"ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ. Όπως και άλλες ΑΝΟΜΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ με τσιπάκι, προπληρωμένες κάρτες δωροδοκίας για τους νέους που θα δια(εμ)βολιαστούν, ψηφιακή κάρτα εισόδου στην εργασία, στο πανεπιστήμιο, ψηφιακό προσωποποιημένο εισιτήριο, κάρτες σουπερμάρκετ, και άλλες…). ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ … Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!... ΕΞΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ... ΩΣΤΟΣΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΟΜΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ… http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΡΩΤΗΣΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΦΙΛΟΥΣ, ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΑΝ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΑΝ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ. ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΧΙ… ΩΣΤΟΣΟ ΑΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΝΑΙ. ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΩΜΑ, MICROCHIP, ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ- ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ Η ΤΡΑΠΕΖΑ!!! ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΜΠΟΛΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩ! ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ.
ΜΠΟΡΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΜΗΠΩΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΟΡΟΥΣ! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΑΘΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΓΙΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΑΧ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 1929-30! ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ (ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΑ ΔΙΑΚΟΠΟΔΑΝΕΙΑ… ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΚΛΠ., ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΚΑΠΟΤΕ… ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΥΤΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ).
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΣ (ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ) ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (και δεν σεβόμαστε την αξία του Ανθρώπινου Προσώπου) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΙΟΛΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ (Άρθρο 2, παρ. 1, Άρθρο 5, παρ. 1, 2 και 3, Άρθρο 9Α…).
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