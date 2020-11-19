И снова о Димексиде. Борис Гринблат и Владимир Лузай

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383 views • November 19, 2020





Этот протокол основан на таком недорогом и общедоступном натуральном препарате, как Димексид. Это вещество обладает большим количеством лечебных свойств, в том числе - антираковых. И помимо этого, одно из свойств димексида следующее: также как и инсулин в ИПТ-химиотерапии (ссылка на статью про ИПТ-химиотерапию) димексид обладает похожим свойством - он способен проносить в раковую клетку необходимые антираковые вещества, что позволяет использовать более низкие дозы этих веществ. Также димексид легко проходит спино-мозговой барьер и проносит с собой другие препараты, тем самым позволяя делать протокол ипт (ipt) при опухолях мозга.



Т.е. применение этого препарата существенно расширяет потенциал и арсенал доступных антираковых методов.



Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: Борис Гринблат с Владимиром Лузай продолжают разговор о новом протоколе лечения рака с использованием Димексида и сегодня они дают более конкретные рекомендации о его применении. Первое видео о данном протоколе: https://youtu.be/NDCxPmVfOQ0 Этот протокол основан на таком недорогом и общедоступном натуральном препарате, как Димексид. Это вещество обладает большим количеством лечебных свойств, в том числе - антираковых. И помимо этого, одно из свойств димексида следующее: также как и инсулин в ИПТ-химиотерапии (ссылка на статью про ИПТ-химиотерапию) димексид обладает похожим свойством - он способен проносить в раковую клетку необходимые антираковые вещества, что позволяет использовать более низкие дозы этих веществ. Также димексид легко проходит спино-мозговой барьер и проносит с собой другие препараты, тем самым позволяя делать протокол ипт (ipt) при опухолях мозга.Т.е. применение этого препарата существенно расширяет потенциал и арсенал доступных антираковых методов.Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/ Keywords cancerboris grinblatmedalternativa

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