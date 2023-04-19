Ιταλία: “50.000 θύματα στις δυνάμεις της αστυνομίας από παρενέργειες του εμβολίου κατά της κόβιντ”

Το επεισόδιο της εκπομπής "Fuori Dal Coro", που προβλήθηκε την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, ξεκίνησε με μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με απόρρητα έγγραφα για τα εμβόλια, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο ερευνών της εκπομπής στο Ιταλικό κανάλι Rete 4.



Ο Μάριο Τζορντάνο επιστρέφει στον αέρα πιο αγριεμένος από ποτέ. Στην εκπομπή του "Fuori dal coro" δεν σκοπεύει να αφήσει τα εμβόλια και τις ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Μάριο Τζιορντάνο απηύθυνε έκκληση προς τους θεσμούς: "'Ολοι τους σιωπούν", είπε ο Τζιορντάνο, αναφερόμενος στον υπουργό Υγείας Σκιλάτσι, τον προκάτοχό του Ρομπέρτο Σπεράντζα, τον πρόεδρο του ISS Μπρουζαφέρο, τον πρώην διευθυντή της AIFA (ΕΟΦ) Μαγκρίνι και τον τωρινό πρόεδρο της AIFA Παλού.

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