Πώς κατασκευάστηκε ο "εφιάλτης COVID" της Ιταλίας: Ο Δρ Montanari στο Διεπιστημονικό Συνέδριο

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372 views • October 29, 2020



Από το 2004 είναι επιστημονικός διευθυντής του εργαστηρίου Νανοδιαγνωστική στη Modena, όπου διεξάγεται έρευνα και προσφέρονται διαβουλεύσεις υψηλότατου επιπέδου στη νανοπαθολογία. Λέκτορας σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων.



Ο δρ. Μοντανάρι συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ:

και τη δεύτερη εδώ:



Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του δρ. Μοντανάρι:



Για την προέλευση και τη φύση του ιού:

• Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς προήλθε ο ιός, τα δεδομένα αποκρύπτονται.

• Ωστόσο, έχει χαρακτηριστικά μη φυσικού φαινομένου, όπως οι γρήγορες μεταλλάξεις του.

• Γνωρίζουμε ότι ο κορωνοϊός έχει πατενταριστεί από το 2015, αυτό είναι επίσημο, και η πατέντα υπάρχει κατατεθειμένη σε επίσημο έγγραφο περίπου 100 σελίδων.

• Ο ιός δεν έχει απομονωθεί ποτέ, άρα δεν τον είδε ποτέ πραγματικά κανείς.

• Αυτό που έχουμε δει είναι ένα μέρος του RNA, κι αυτά τα μέρη μεταλλάσσονται. Αυτό είναι όλο κι όλο που έχουμε δει, αλλά ποτέ δεν τον έχουμε δει πραγματικά.

• Ένα άλλο πράγμα που ξέρουμε είναι ότι αυτός ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Αλλά «μεταδοτικός» δεν σημαίνει παθογόνος. Σημαίνει μονάχα ότι μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.



Για τα θύματα της Ιταλίας και τη γενικότερη αντιμετώπιση της ίωσης COVID:

• Η σωρεία νεκρών παρατηρήθηκε μόνο σε περιοχές με εξαιρετικά μολυσμένη ατμόσφαιρα και μεγάλο ποσοστό αιωρούμενων σωματιδίων.

• Στις περιοχές αυτές, επίσης, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια εκτεταμένοι εμβολιασμοί ενάντια στη γρίπη και τον μηνιγγιόκοκκο, εμβόλια τα οποία έχουν βρεθεί επιμολυσμένα με μικρο- και νανο-σωματίδια, ασύμβατα με τον ανθρώπινο οργανισμό.

• Τα σωματίδια αυτά, τόσο της ατμόσφαιρας όσο και των εμβολίων, επιβαρύνουν το αναπνευστικό σύστημα, αλλά και το καρδιαγγειακό, προκαλώντας θρομβώσεις.

• Οι ασθενείς διασωληνώνονταν, τους χορηγούσαν οξυγόνο υπό πίεση, το οποίο δεν μπορούσε να μεταφερθεί στο σώμα μέσω του αίματος, εξαιτίας των θρομβώσεων, με αποτέλεσμα την πρόκληση οξείδωσης και τον θάνατο.

• Η λάθος αντιμετώπιση των ασθενών, όπως και οι ακατάλληλες συνθήκες των νοσοκομείων, που ευνοούν την ανάπτυξη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, οδήγησαν στον θάνατο αυτούς τους ανθρώπους.

• Αγνοήθηκαν συστηματικά θεραπείες με πολύ καλά αντι-ιικά αποτελέσματα, χωρίς παρενέργειες και με ελάχιστο κόστος, όπως η ενδοφλέβια χορήγηση βιταμίνης C και όζοντος. Αντί αυτών, προτιμώνται αντι-ιικά φάρμακα, παρά τις παρενέργειές τους, που δεν είναι καθόλου ασήμαντες, παρά το κόστος τους και παρά το γεγονός πως αποδείχθηκαν ανεπιτυχή.

• Διογκώθηκε ο αριθμός κρουσμάτων/θυμάτων του COVID, καταγράφοντας ως θύματα/κρούσματα του κορωνοϊού, σχεδόν όλους τους ασθενείς, ασχέτως της αιτίας εισαγωγής τους στα νοσοκομεία και της αιτίας θανάτου τους.

• Τα νοσοκομεία επιδοτούνται από την κυβέρνηση για κάθε περιστατικό COVID που δηλώνουν, οπότε τους συμφέρει να «φουσκώνουν» τα νούμερα.

• Απόδειξη ότι οι γιατροί και οι υγειονομικές αρχές έχουν επίγνωση του σφάλματός τους είναι ότι αρνούνται να μας δώσουν τα δείγματα από τις νεκροψίες. Διότι φοβούνται το τι μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτά τα δείγματα, σε σχέση με την αιτία του θανάτου.



Για την υποχρεωτική χρήση μάσκας:

• Το διοξείδιο του άνθρακα που συγκεντρώνεται στον μικρό χώρο μεταξύ της μύτης και της μάσκας είναι 12 με 15 φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

• Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί προκαλεί οξέωση, η οποία αποτελεί το βέλτιστο περιβάλλον για τον καρκίνο.

• Πολύ πιο επικίνδυνη η χρήση της μάσκας από τα μικρά παιδιά. Ήδη πολλά παιδιά στην Ιταλία, χάνουν τις αισθήσεις τους, λόγω της μειωμένης ποσότητας οξυγόνου, εξαιτίας της πολύωρης χρήσης μάσκας.



Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών O δρ. Stefano Montanari σπούδασε Φαρμακολογία με διατριβή στη Μικροχημεία. Ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια εργαζόταν στην εφαρμοσμένη έρευνα στην ιατρική. Κάτοχος πολλών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στους τομείς της καρδιακής χειρουργικής, της αγγειακής χειρουργικής και της πνευμονολογίας, και σχεδιαστής συστημάτων και εξοπλισμού ηλεκτροφυσιολογίας, έχει παράσχει επιστημονική συμβουλευτική σε διάφορες εταιρείες, διευθύνοντας, μεταξύ άλλων, ένα έργο για την κατασκευή βιολογικής καρδιακής βαλβίδας. Από το 1979 συνεργάζεται με τη σύζυγό του Antonietta Gatti σε πολλές έρευνες για τα βιοϋλικά.Από το 2004 είναι επιστημονικός διευθυντής του εργαστηρίου Νανοδιαγνωστική στη Modena, όπου διεξάγεται έρευνα και προσφέρονται διαβουλεύσεις υψηλότατου επιπέδου στη νανοπαθολογία. Λέκτορας σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων.Ο δρ. Μοντανάρι συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=q8vRAaPhqSs και τη δεύτερη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OB4PEtxt9YE& ;list=LL&index=19Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του δρ. Μοντανάρι:Για την προέλευση και τη φύση του ιού:• Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς προήλθε ο ιός, τα δεδομένα αποκρύπτονται.• Ωστόσο, έχει χαρακτηριστικά μη φυσικού φαινομένου, όπως οι γρήγορες μεταλλάξεις του.• Γνωρίζουμε ότι ο κορωνοϊός έχει πατενταριστεί από το 2015, αυτό είναι επίσημο, και η πατέντα υπάρχει κατατεθειμένη σε επίσημο έγγραφο περίπου 100 σελίδων.• Ο ιός δεν έχει απομονωθεί ποτέ, άρα δεν τον είδε ποτέ πραγματικά κανείς.• Αυτό που έχουμε δει είναι ένα μέρος του RNA, κι αυτά τα μέρη μεταλλάσσονται. Αυτό είναι όλο κι όλο που έχουμε δει, αλλά ποτέ δεν τον έχουμε δει πραγματικά.• Ένα άλλο πράγμα που ξέρουμε είναι ότι αυτός ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Αλλά «μεταδοτικός» δεν σημαίνει παθογόνος. Σημαίνει μονάχα ότι μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.Για τα θύματα της Ιταλίας και τη γενικότερη αντιμετώπιση της ίωσης COVID:• Η σωρεία νεκρών παρατηρήθηκε μόνο σε περιοχές με εξαιρετικά μολυσμένη ατμόσφαιρα και μεγάλο ποσοστό αιωρούμενων σωματιδίων.• Στις περιοχές αυτές, επίσης, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια εκτεταμένοι εμβολιασμοί ενάντια στη γρίπη και τον μηνιγγιόκοκκο, εμβόλια τα οποία έχουν βρεθεί επιμολυσμένα με μικρο- και νανο-σωματίδια, ασύμβατα με τον ανθρώπινο οργανισμό.• Τα σωματίδια αυτά, τόσο της ατμόσφαιρας όσο και των εμβολίων, επιβαρύνουν το αναπνευστικό σύστημα, αλλά και το καρδιαγγειακό, προκαλώντας θρομβώσεις.• Οι ασθενείς διασωληνώνονταν, τους χορηγούσαν οξυγόνο υπό πίεση, το οποίο δεν μπορούσε να μεταφερθεί στο σώμα μέσω του αίματος, εξαιτίας των θρομβώσεων, με αποτέλεσμα την πρόκληση οξείδωσης και τον θάνατο.• Η λάθος αντιμετώπιση των ασθενών, όπως και οι ακατάλληλες συνθήκες των νοσοκομείων, που ευνοούν την ανάπτυξη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, οδήγησαν στον θάνατο αυτούς τους ανθρώπους.• Αγνοήθηκαν συστηματικά θεραπείες με πολύ καλά αντι-ιικά αποτελέσματα, χωρίς παρενέργειες και με ελάχιστο κόστος, όπως η ενδοφλέβια χορήγηση βιταμίνης C και όζοντος. Αντί αυτών, προτιμώνται αντι-ιικά φάρμακα, παρά τις παρενέργειές τους, που δεν είναι καθόλου ασήμαντες, παρά το κόστος τους και παρά το γεγονός πως αποδείχθηκαν ανεπιτυχή.• Διογκώθηκε ο αριθμός κρουσμάτων/θυμάτων του COVID, καταγράφοντας ως θύματα/κρούσματα του κορωνοϊού, σχεδόν όλους τους ασθενείς, ασχέτως της αιτίας εισαγωγής τους στα νοσοκομεία και της αιτίας θανάτου τους.• Τα νοσοκομεία επιδοτούνται από την κυβέρνηση για κάθε περιστατικό COVID που δηλώνουν, οπότε τους συμφέρει να «φουσκώνουν» τα νούμερα.• Απόδειξη ότι οι γιατροί και οι υγειονομικές αρχές έχουν επίγνωση του σφάλματός τους είναι ότι αρνούνται να μας δώσουν τα δείγματα από τις νεκροψίες. Διότι φοβούνται το τι μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτά τα δείγματα, σε σχέση με την αιτία του θανάτου.Για την υποχρεωτική χρήση μάσκας:• Το διοξείδιο του άνθρακα που συγκεντρώνεται στον μικρό χώρο μεταξύ της μύτης και της μάσκας είναι 12 με 15 φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.• Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί προκαλεί οξέωση, η οποία αποτελεί το βέλτιστο περιβάλλον για τον καρκίνο.• Πολύ πιο επικίνδυνη η χρήση της μάσκας από τα μικρά παιδιά. Ήδη πολλά παιδιά στην Ιταλία, χάνουν τις αισθήσεις τους, λόγω της μειωμένης ποσότητας οξυγόνου, εξαιτίας της πολύωρης χρήσης μάσκας.Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Keywords vaccinationpandemicitalylockdowncovid-19sars-cov-2

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