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Инопланетные формы жизни найденные в вакцине, размножаются
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261 views • November 14, 2021
Доктор Franc Zalewski живёт в Кракове, Польша. Он исследовал вакцины Pfizer и обнаружил, что некоторые партии этого препарата (не все) содержат «нечто похожее на яйца инопланетных организмов».
Напомню, ранее исследователь Сайрус Парса (основатель и генеральный директор организации ИИ) утверждал, что людям вместе с вакциной выборочно вживляют инородные организмы в их тела.
ссылка на видео для скачивания с сайта файлообменника:
https://my-files.su/hcw8j0
Original video (ENG)
"ALIEN LIFE FORMS FOUND IN THE VAXX, THEY ARE MULTIPLYING"
https://rumble.com/embed/vkzrno/?pub=4
Напомню, ранее исследователь Сайрус Парса (основатель и генеральный директор организации ИИ) утверждал, что людям вместе с вакциной выборочно вживляют инородные организмы в их тела.
ссылка на видео для скачивания с сайта файлообменника:
https://my-files.su/hcw8j0
Original video (ENG)
"ALIEN LIFE FORMS FOUND IN THE VAXX, THEY ARE MULTIPLYING"
https://rumble.com/embed/vkzrno/?pub=4
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