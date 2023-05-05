Un Nouveau Film de Réalité Arrivera Dans Votre Ville Aujourd'hui

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Une Production Sensationelle vient seulement une fois en deux mille ans. Soyez prêt, soyez prêt, votre vie pourrait dépendre de votre décision.
Salut
La prière doit être dite d’une voix régulière avec un sens et
vous devez signifier chaque mot.
J’accepte
Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse que Jésus-Christ est
Seigneur dans mon cœur. Je crois qu’Il est ressuscité d’entre
les morts. Je me repent et me détourne de mes mauvaises voies. Il a
versé Son sang sur la croix pour mes péchés. J’ai été pécheur
et je reconnais que je ne peux pas me sauver. Seigneur Jésus, j’ai
confiance en toi maintenant pour me sauver de tout feu de l’enfer
et, par-dessus tout, me prendre dans ton Royaume Céleste. Merci pour
mon salut, Seigneur. Je veux le meilleur que je puisse avoir de Toi,
au nom de Jésus, Amen.
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