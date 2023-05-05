Un Nouveau Film de Réalité Arrivera Dans Votre Ville Aujourd'hui

Une Production Sensationelle vient seulement une fois en deux mille ans. Soyez prêt, soyez prêt, votre vie pourrait dépendre de votre décision.

Salut La prière doit être dite d’une voix régulière avec un sens et vous devez signifier chaque mot.



J’accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans mon cœur. Je crois qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Je me repent et me détourne de mes mauvaises voies. Il a versé Son sang sur la croix pour mes péchés. J’ai été pécheur et je reconnais que je ne peux pas me sauver. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi maintenant pour me sauver de tout feu de l’enfer et, par-dessus tout, me prendre dans ton Royaume Céleste. Merci pour mon salut, Seigneur. Je veux le meilleur que je puisse avoir de Toi, au nom de Jésus, Amen.



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