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2021: Θα εκπληρωθούν οι προρρήσεις του Αγίου Παϊσίου;
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407 views • January 05, 2021
Με τον δημοσιογράφο Βασίλη Μπαντίδη.
- Όλα δείχνουν ότι έρχεται ένα τεχνοκρατικό υπερκράτος που ομοιάζει με τις καταστάσεις που περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη!
Ο αριθμός 666, το παγκόσμιο φακέλωμα και το σφράγισμα είναι ζητήματα που χρίζουν έρευνας από τους ανοιχτόμυαλους ερευνητές. Πώς γίνεται να μιλούσε για όλα αυτά ο φωτισμένος γέροντας - Άγιος πλέον - Παϊσιος από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 στο Άγιον Όρος;
Πηγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΝΤΙΔΗΣ
- Όλα δείχνουν ότι έρχεται ένα τεχνοκρατικό υπερκράτος που ομοιάζει με τις καταστάσεις που περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη!
Ο αριθμός 666, το παγκόσμιο φακέλωμα και το σφράγισμα είναι ζητήματα που χρίζουν έρευνας από τους ανοιχτόμυαλους ερευνητές. Πώς γίνεται να μιλούσε για όλα αυτά ο φωτισμένος γέροντας - Άγιος πλέον - Παϊσιος από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 στο Άγιον Όρος;
Πηγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΝΤΙΔΗΣ
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