2021: Θα εκπληρωθούν οι προρρήσεις του Αγίου Παϊσίου;

Με τον δημοσιογράφο Βασίλη Μπαντίδη.

- Όλα δείχνουν ότι έρχεται ένα τεχνοκρατικό υπερκράτος που ομοιάζει με τις καταστάσεις που περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη!

Ο αριθμός 666, το παγκόσμιο φακέλωμα και το σφράγισμα είναι ζητήματα που χρίζουν έρευνας από τους ανοιχτόμυαλους ερευνητές. Πώς γίνεται να μιλούσε για όλα αυτά ο φωτισμένος γέροντας - Άγιος πλέον - Παϊσιος από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 στο Άγιον Όρος;



Πηγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΝΤΙΔΗΣ