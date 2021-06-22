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URGENT PUBLIC ANNOUNCEMENT- TRIBUNAL HAS BEEN TAKEN OVER AND COMPROMISED BY THE DEEPSTATE- DO NOT SUPPORT OR DONATE TO THEM
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35 views • June 22, 2021
URGENT PUBLIC ANNOUCEMENT THE 'NATURAL AND COMMON LAW TRIBUNAL FOR PUBLIC HEALTH AND JUSTICE' HAS BEEN INFILTRATED AND COMPROMISED PLEASE STEER CLEAR OF THAT TRIBUNAL, JUDGES WERE PICKED OFF AND MALICIOUSLY SLANDERED , LIED ABOUT AND ABUSED OVER AND OVER TO REMOVE HONOURABLE EXPERTS AS JUDGES BY ANY MEANS NECESSARY..
PROFESSIONAL PEOPLE HAVE BEEN GROSSLY MISTREATED DEFAMED AND REMOVED, THE PUBLICS DONATIONS HAVE BEEN STOLEN
AS THE TRIBUNALS CO-FOUNDER WHAT IS TAKING PLACE WITHIN THE TRIBUNAL IS ABSOLUTELY CORRUPT AND BEYOND EVIL AND WICKED, SPREAD THE WORD TO LOOK AT THE EVIDENCE IN FINAL JUDGEMENT AND DO NOT SUPPORT THEM..
WE WILL BE RELAUNCHING WITH HONORABLE PEOPLE TO WEED OUT ALL THE CORRUPTION... PLEASE SPREAD THE WORD
PLEASE SEE EVIDENCE IN THE OFFICIAL FINAL JUDGEMENT AND OFFICIAL ORDER GO TO WEBSITE: lawtribunal.hns.to TO FIND OUTCOME OF THE INVESTIGATION
PROFESSIONAL PEOPLE HAVE BEEN GROSSLY MISTREATED DEFAMED AND REMOVED, THE PUBLICS DONATIONS HAVE BEEN STOLEN
AS THE TRIBUNALS CO-FOUNDER WHAT IS TAKING PLACE WITHIN THE TRIBUNAL IS ABSOLUTELY CORRUPT AND BEYOND EVIL AND WICKED, SPREAD THE WORD TO LOOK AT THE EVIDENCE IN FINAL JUDGEMENT AND DO NOT SUPPORT THEM..
WE WILL BE RELAUNCHING WITH HONORABLE PEOPLE TO WEED OUT ALL THE CORRUPTION... PLEASE SPREAD THE WORD
PLEASE SEE EVIDENCE IN THE OFFICIAL FINAL JUDGEMENT AND OFFICIAL ORDER GO TO WEBSITE: lawtribunal.hns.to TO FIND OUTCOME OF THE INVESTIGATION
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