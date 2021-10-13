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How globalists manipulated US into Civil War, and what to do to beat them
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10 views • October 13, 2021
VIDEO SHOT 11/20/2020
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REMEMBER BACK IN 2016, WE WERE TOLD RUSSIA MEDDLED IN THE ELECTION? THEY PURCHASED $100,000 IN SOCIAL MEDIA ADS. BUT AMERICA IS DIVIDED RIGHT DOWN THE MIDDLE ON HOW THEY USED THEM. HALF OF US BELIEVED RUSSIA MEDDLED TO ENSURE DONALD TRUMP'S VICTORY. THE OTHER HALF BELIEVED THE ACTUAL INTELLIGENCE REPORTS – THAT RUSSIA INTENDED TO SOW DIVISION IN AMERICA.
IF YOU TAKE A MOMENT TO LOOK AT THE ADS, THEY'RE NOT FOR ONE PARTICULAR CANDIDATE. THEY ARE CLEARLY INTENDED TO SOW DISCORD AMONG THE VARIOUS GROUPS CURRENTLY AT WAR IN AMERICA.
THE MERE FACT THAT YOU BELIEVE RUSSIA COLLUDED WITH DONALD TRUMP TO WIN THE ELECTION, PROVES THAT RUSSIA WON. THAT.. IS RUSSIAN DISINFORMATION. SO, MISSION ACCOMPLISHED.
AND YOU THINK RUSSIA IS THE ONLY ENEMY MESSING WITH OUR MINDS? NO. OUR ENEMIES BENEFIT WHEN AMERICA IS AT WAR WITH ITSELF.
THINK ABOUT ALL THE TIME YOU SPEND ON SOCIAL MEDIA. THINK ABOUT THE IMAGES, VIDEOS AND POSTS THAT POP UP IN YOUR FEED. WHEN YOU BUILD A SOCIAL NETWORK, YOU DON’T WANT IT TO TICK YOU OFF. TICKING US OFF WOULD DRIVE US AWAY.
[HOW PRESCIENT WAS THIS SECTION? THE FACEBOOK "WHISTLEBLOWER" CONFIRMS WHAT I WAS SAYING IN 2020.]
WE'RE FED INFORMATION THAT MAKES US COMFORTABLE, THAT MAKES US FEEL INCLUDED, THAT MAKES US FEEL LIKE PART OF A SOCIAL GROUP, THAT KEEPS US ENGAGED FOR AS LONG AS POSSIBLE.
WE ARE FED ADVERTISEMENTS THAT MAKE US WANT TO PURCHASE. WE ARE FED VIDEOS THAT ENSURE WE CLICK AND WATCH.. SO WE CAN BE FED MORE ADVERTISEMENTS THAT MAKE US WANT TO PURCHASE EVEN MORE.
WE'RE SHOWN FRIENDS WHO THINK LIKE US. AND WE'RE GIVEN THE ABILITY TO BLOCK OUT THOSE WHO DON'T THINK LIKE US.
THERE’S NO QUESTION: SOCIAL MEDIA PROFITS WHEN AMERICA IS ANGRY, IN FEAR, AND CLINGING TO OTHERS LIKE US FOR COMFORT...
We take a look at the other game controllers driving us to Civil War:
Corporate Media
Politicians
Big Tech
What can you do to stop the game? Watch to the end for tips you can use.
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REMEMBER BACK IN 2016, WE WERE TOLD RUSSIA MEDDLED IN THE ELECTION? THEY PURCHASED $100,000 IN SOCIAL MEDIA ADS. BUT AMERICA IS DIVIDED RIGHT DOWN THE MIDDLE ON HOW THEY USED THEM. HALF OF US BELIEVED RUSSIA MEDDLED TO ENSURE DONALD TRUMP'S VICTORY. THE OTHER HALF BELIEVED THE ACTUAL INTELLIGENCE REPORTS – THAT RUSSIA INTENDED TO SOW DIVISION IN AMERICA.
IF YOU TAKE A MOMENT TO LOOK AT THE ADS, THEY'RE NOT FOR ONE PARTICULAR CANDIDATE. THEY ARE CLEARLY INTENDED TO SOW DISCORD AMONG THE VARIOUS GROUPS CURRENTLY AT WAR IN AMERICA.
THE MERE FACT THAT YOU BELIEVE RUSSIA COLLUDED WITH DONALD TRUMP TO WIN THE ELECTION, PROVES THAT RUSSIA WON. THAT.. IS RUSSIAN DISINFORMATION. SO, MISSION ACCOMPLISHED.
AND YOU THINK RUSSIA IS THE ONLY ENEMY MESSING WITH OUR MINDS? NO. OUR ENEMIES BENEFIT WHEN AMERICA IS AT WAR WITH ITSELF.
THINK ABOUT ALL THE TIME YOU SPEND ON SOCIAL MEDIA. THINK ABOUT THE IMAGES, VIDEOS AND POSTS THAT POP UP IN YOUR FEED. WHEN YOU BUILD A SOCIAL NETWORK, YOU DON’T WANT IT TO TICK YOU OFF. TICKING US OFF WOULD DRIVE US AWAY.
[HOW PRESCIENT WAS THIS SECTION? THE FACEBOOK "WHISTLEBLOWER" CONFIRMS WHAT I WAS SAYING IN 2020.]
WE'RE FED INFORMATION THAT MAKES US COMFORTABLE, THAT MAKES US FEEL INCLUDED, THAT MAKES US FEEL LIKE PART OF A SOCIAL GROUP, THAT KEEPS US ENGAGED FOR AS LONG AS POSSIBLE.
WE ARE FED ADVERTISEMENTS THAT MAKE US WANT TO PURCHASE. WE ARE FED VIDEOS THAT ENSURE WE CLICK AND WATCH.. SO WE CAN BE FED MORE ADVERTISEMENTS THAT MAKE US WANT TO PURCHASE EVEN MORE.
WE'RE SHOWN FRIENDS WHO THINK LIKE US. AND WE'RE GIVEN THE ABILITY TO BLOCK OUT THOSE WHO DON'T THINK LIKE US.
THERE’S NO QUESTION: SOCIAL MEDIA PROFITS WHEN AMERICA IS ANGRY, IN FEAR, AND CLINGING TO OTHERS LIKE US FOR COMFORT...
We take a look at the other game controllers driving us to Civil War:
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Politicians
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What can you do to stop the game? Watch to the end for tips you can use.
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