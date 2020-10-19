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Дэвид Айк – Миллионы в Борьбе за Свободу. @LondonReal 03.05.20
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122 views • October 19, 2020
Это интервью смотрели в прямом эфире 1 336 138 человек. 2/3 от этого числа были репостами зрителей своим друзьям и близким. На организацию этой трансляции через независимую от цензуры цифровую платформу путём краудфандинга было собрано более миллиона долларов за 2 недели.
Люди догадываются, что с миром что-то не так. Люди отчаянно хотят услышать иную точку зрения. Иная точка зрения – иное восприятие мира – иные поступки.
«Нужно, чтобы люди поднялись и взглянули дракону в глаза, пока он не моргнёт. А он – моргнёт!» – Дэвид Айк.
Следуй за белым кроликом..
Хроника пандемии и страха, ВОЗ и цензура, технологии контроля и подземные военные базы, Билл Гейтс и содержимое вакцины, Джордж Сорос и манипуляция революциями, Папа Римский и гарантированный доход, 5G частотой 60ГГц и школы, ИИ и трансгендерность, социальные ярлыки и безусловная свобода.
Перевод: Святослав Макаров, Unseen Matters,
https://vk.com/unseenmatters
Брайан Роуз: Сергей Горин, АзъЕсмь,
https://vk.com/a3esm
Дэвид Айк: Игорь Фролов, Lord32x,
https://vk.com/lord32xmovies
Люди догадываются, что с миром что-то не так. Люди отчаянно хотят услышать иную точку зрения. Иная точка зрения – иное восприятие мира – иные поступки.
«Нужно, чтобы люди поднялись и взглянули дракону в глаза, пока он не моргнёт. А он – моргнёт!» – Дэвид Айк.
Следуй за белым кроликом..
Хроника пандемии и страха, ВОЗ и цензура, технологии контроля и подземные военные базы, Билл Гейтс и содержимое вакцины, Джордж Сорос и манипуляция революциями, Папа Римский и гарантированный доход, 5G частотой 60ГГц и школы, ИИ и трансгендерность, социальные ярлыки и безусловная свобода.
Перевод: Святослав Макаров, Unseen Matters,
https://vk.com/unseenmatters
Брайан Роуз: Сергей Горин, АзъЕсмь,
https://vk.com/a3esm
Дэвид Айк: Игорь Фролов, Lord32x,
https://vk.com/lord32xmovies
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