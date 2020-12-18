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'Ιωάννης Μάζης: Θα συνεδριάσουν το Μάρτη για ποιό κομμάτι της Ελλάδας θα μοιράσουν.. 💥 Δεν μιλάμε για κυρώσεις. Μιλάμε για πομφόλυγες... Είμεθα σανοφάγοι...
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71 views • December 18, 2020
► Καταιγισμός Τουρκικές NAVTEX το επόμενο διάστημα για τρισδιάστατες έρευνες
► Γυρίσαμε την πλάτη στην πυρηνική δύναμη της Γαλλίας γιατί τους είπαμε ότι δεν έχουμε 1 δισ και τώρα είδαν ότι θα δώσουμε 5 δισ να αγοράσουμε Αμερικανικά Ψαράδικα
► Μας προσέφεραν οι Γάλλοι υποστρατηγικό οπλισμό Belh@rra και δεν τον πήραμε
► Οι κυρώσεις στην Τουρκία αφορούν μόνο νέα ροή ανταλλακτικών, τα παλαιότερα συμβόλαια θα εφαρμόζονται κανονικά.
► Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κυρώσεις κατά της Τουρκίας
► Ο τέως φασιστικός άξων Ιταλία, Ισπανία και Μάλτα που δεν μας στήριξαν στην Σύνοδο Κορυφής οι θα συνεδριάσουν για ποιο κομμάτι από εμάς θα μοιραστούν αυτοί και η Τουρκία
► Να ζητήσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών του Oruc Reis
► Γυρίσαμε την πλάτη στην πυρηνική δύναμη της Γαλλίας γιατί τους είπαμε ότι δεν έχουμε 1 δισ και τώρα είδαν ότι θα δώσουμε 5 δισ να αγοράσουμε Αμερικανικά Ψαράδικα
► Μας προσέφεραν οι Γάλλοι υποστρατηγικό οπλισμό Belh@rra και δεν τον πήραμε
► Οι κυρώσεις στην Τουρκία αφορούν μόνο νέα ροή ανταλλακτικών, τα παλαιότερα συμβόλαια θα εφαρμόζονται κανονικά.
► Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κυρώσεις κατά της Τουρκίας
► Ο τέως φασιστικός άξων Ιταλία, Ισπανία και Μάλτα που δεν μας στήριξαν στην Σύνοδο Κορυφής οι θα συνεδριάσουν για ποιο κομμάτι από εμάς θα μοιραστούν αυτοί και η Τουρκία
► Να ζητήσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών του Oruc Reis
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