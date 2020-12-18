'Ιωάννης Μάζης: Θα συνεδριάσουν το Μάρτη για ποιό κομμάτι της Ελλάδας θα μοιράσουν.. 💥 Δεν μιλάμε για κυρώσεις. Μιλάμε για πομφόλυγες... Είμεθα σανοφάγοι...

► Καταιγισμός Τουρκικές NAVTEX το επόμενο διάστημα για τρισδιάστατες έρευνες

► Γυρίσαμε την πλάτη στην πυρηνική δύναμη της Γαλλίας γιατί τους είπαμε ότι δεν έχουμε 1 δισ και τώρα είδαν ότι θα δώσουμε 5 δισ να αγοράσουμε Αμερικανικά Ψαράδικα

► Μας προσέφεραν οι Γάλλοι υποστρατηγικό οπλισμό Belh@rra και δεν τον πήραμε

► Οι κυρώσεις στην Τουρκία αφορούν μόνο νέα ροή ανταλλακτικών, τα παλαιότερα συμβόλαια θα εφαρμόζονται κανονικά.

► Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κυρώσεις κατά της Τουρκίας

► Ο τέως φασιστικός άξων Ιταλία, Ισπανία και Μάλτα που δεν μας στήριξαν στην Σύνοδο Κορυφής οι θα συνεδριάσουν για ποιο κομμάτι από εμάς θα μοιραστούν αυτοί και η Τουρκία

► Να ζητήσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών του Oruc Reis