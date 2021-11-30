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Ideología De Género y Gobierno Mundial
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41 views • November 30, 2021
Reflexiones sobre la Ideología de Género (que en realidad no es una ideología sino un plan financiado por el gobierno mundial)
Recuerden, hay cuatro cosas con las que tienen que terminar para tener chaces de conseguir sus objetivos perversos de dominación:
1. Fin de la propiedad privada
2. Fin del sentimiento nacional
3. Fin de la familia tradicional
4. Fin de las religiones
Recuerden, hay cuatro cosas con las que tienen que terminar para tener chaces de conseguir sus objetivos perversos de dominación:
1. Fin de la propiedad privada
2. Fin del sentimiento nacional
3. Fin de la familia tradicional
4. Fin de las religiones
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