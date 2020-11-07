SANTA ANNA, La ruta de las ermitas 7/17

Santa AnnaLa ruta de las ermitasMontaña de MontserratCataluñaLa ermita de Santa Anna, en Montserrat, ocupa un lugar clave en nuestra ruta. Se halla situada en el torrente central de Montserrat, el torrente de Santa María (o Vallmala), y conecta, por tanto, las dos vertientes de la montaña: Tebas y Tebaida. Era el lugar de encuentro de todos los ermitaños, dónde se reunían cada domingo, descendiendo cada uno de ellos de su ermita a la luz de las antorchas para llegar a la misa de las cinco de la mañana.Aunque ahora quedan sólo algunos muros, la ermita de Santa Anna era la más grande y espaciosa de todas, con una hermosa capilla con ventanales ornamentados y sillas de coro.Con Octavi PiulatsUn reportaje de Alicia Ninou