Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Признание бывшего иллюмината. «Как нанесут клеймо зверя» ... это был план с помощью вакцин". Это не должно было произойти через какой-то чип, это должна была быть «вакцина»!.. Мне сказали это в конце 70-х, это было примерно пол-века назад». (Ускоренное воспроизведение).

«Сейчас появилась ещё одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и ПЕЧАТЬ…» (преп. Паисий Святогорец).

https://www.brighteon.com/62009681-6585-4c33-abe4-5d7ff82b7711 «Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii