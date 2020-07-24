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Dra. Natalia Prego y abogado Luis de Miguel razones para evitar uso obligatorio mascarillas
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53 views • July 24, 2020
***INSCRÍBETE PARA RECLAMACIONES Y RECURSOS CONTRA EL USO GENERALIZADO DE LA MASCARILLA y para organizar una CAUSA LEGAL GENERAL con el abogado Luis de Miguel Ortega:
www.scabelum.com/no-a-la-mascarilla
***Si quieres compartir tu experiencia puedes hacerlo en nuestro canal @spain_denuncia contactando por privado en Telegram a: @A_Mar_Te o @veracruz2020.
Resumen del vídeo: La Dra. Natalia Prego, médica de familia y comunitaria, y el abogado de derecho sanitario Luis de Miguel Ortega exponen las razones médicas y legales para evitar el uso obligatorio y contínuo mascarillas.
Este vídeo es un MANUAL AUDIOVISUAL para acogerse a las exenciones del uso obligatorio generalizado de la mascarilla en la población sana.
- Para acceder al MANUAL ESCRITO para acogerse a la exención del uso obligatorio generalizado de la mascarilla y a los documentos de referencia entra en el canal de Telegram: @spain_denuncia
- Para seguir una guía de cómo interponer los RECURSOS a las MULTAS de la POLICIA y las RECLAMACIONES al transporte público y establecimientos privados consulta este enlace:
www.scabelum.com/post/quieren-estr%C3%A9s-social-pues-vale
- Enlace del abogado Luis de Miguel explicando las EXENCIONES al uso obligatorio de la mascarilla: https://www.scabelum.com/post/el-uso-de-mascarillas-en-catalu%C3%B1a-o-donde-sea
***El abogado Luis de Miguel Ortega ha presentado CAUSAS LEGALES contra el uso obligatorio de las mascarillas en España el 25 de Mayo 2020 y CAUSAS LEGALES las diversas Comunidades Autónomas des del 8 de Julio 2020. INSCRÍBETE PARA RECLAMACIONES Y RECURSOS para organizar una CAUSA LEGAL COLECTIVA:
www.scabelum.com/no-a-la-mascarilla
- Conecta en red para salvaguardar las LIBERTADES y los DERECHOS FUNDAMENTALES. Únete a los GRUPOS de TG:
https://t.me/Familias_Unidas
https://t.me/vacunacionvoluntariacatalunya
https://t.me/Vacunacion_Voluntaria_Andalucia
https://t.me/VacunaVoluntariaMallorca
https://t.me/VvCValenciana
https://t.me/vacunacionvoluntariamadrid
***Si quieres crear un grupo de Vacunación Voluntaria en tu comunidad búscalo poniendo el nombre de tu comunidad al lado de "vacunación voluntaria __________" y sino está, ponte en contacto con nosotr@s en "vacunacionvoluntariacatalunya". Estamos creando RED ESTATAL.
Con este vídeo estrenamos el canal audiovisual de TG: conciencia_activa
21 de Julio 2020
JUNT@S DEFENDEMOS NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES CREANDO UNA REALIDAD SANA Y VIVA!
www.scabelum.com/no-a-la-mascarilla
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Este vídeo es un MANUAL AUDIOVISUAL para acogerse a las exenciones del uso obligatorio generalizado de la mascarilla en la población sana.
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