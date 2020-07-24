Dra. Natalia Prego y abogado Luis de Miguel razones para evitar uso obligatorio mascarillas

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53 views • July 24, 2020



www.scabelum.com/no-a-la-mascarilla

***Si quieres compartir tu experiencia puedes hacerlo en nuestro canal @spain_denuncia contactando por privado en Telegram a: @A_Mar_Te o @veracruz2020.





Resumen del vídeo: La Dra. Natalia Prego, médica de familia y comunitaria, y el abogado de derecho sanitario Luis de Miguel Ortega exponen las razones médicas y legales para evitar el uso obligatorio y contínuo mascarillas.

Este vídeo es un MANUAL AUDIOVISUAL para acogerse a las exenciones del uso obligatorio generalizado de la mascarilla en la población sana.



- Para acceder al MANUAL ESCRITO para acogerse a la exención del uso obligatorio generalizado de la mascarilla y a los documentos de referencia entra en el canal de Telegram: @spain_denuncia







- Para seguir una guía de cómo interponer los RECURSOS a las MULTAS de la POLICIA y las RECLAMACIONES al transporte público y establecimientos privados consulta este enlace:

www.scabelum.com/post/quieren-estr%C3%A9s-social-pues-vale



- Enlace del abogado Luis de Miguel explicando las EXENCIONES al uso obligatorio de la mascarilla:



***El abogado Luis de Miguel Ortega ha presentado CAUSAS LEGALES contra el uso obligatorio de las mascarillas en España el 25 de Mayo 2020 y CAUSAS LEGALES las diversas Comunidades Autónomas des del 8 de Julio 2020. INSCRÍBETE PARA RECLAMACIONES Y RECURSOS para organizar una CAUSA LEGAL COLECTIVA:

www.scabelum.com/no-a-la-mascarilla



- Conecta en red para salvaguardar las LIBERTADES y los DERECHOS FUNDAMENTALES. Únete a los GRUPOS de TG:

https://t.me/Familias_Unidas

https://t.me/vacunacionvoluntariacatalunya

https://t.me/Vacunacion_Voluntaria_Andalucia

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***Si quieres crear un grupo de Vacunación Voluntaria en tu comunidad búscalo poniendo el nombre de tu comunidad al lado de "vacunación voluntaria __________" y sino está, ponte en contacto con nosotr@s en "vacunacionvoluntariacatalunya". Estamos creando RED ESTATAL.



Con este vídeo estrenamos el canal audiovisual de TG: conciencia_activa



21 de Julio 2020

JUNT@S DEFENDEMOS NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES CREANDO UNA REALIDAD SANA Y VIVA! ***INSCRÍBETE PARA RECLAMACIONES Y RECURSOS CONTRA EL USO GENERALIZADO DE LA MASCARILLA y para organizar una CAUSA LEGAL GENERAL con el abogado Luis de Miguel Ortega:www.scabelum.com/no-a-la-mascarilla***Si quieres compartir tu experiencia puedes hacerlo en nuestro canal @spain_denuncia contactando por privado en Telegram a: @A_Mar_Te o @veracruz2020.Resumen del vídeo: La Dra. Natalia Prego, médica de familia y comunitaria, y el abogado de derecho sanitario Luis de Miguel Ortega exponen las razones médicas y legales para evitar el uso obligatorio y contínuo mascarillas.Este vídeo es un MANUAL AUDIOVISUAL para acogerse a las exenciones del uso obligatorio generalizado de la mascarilla en la población sana.- Para acceder al MANUAL ESCRITO para acogerse a la exención del uso obligatorio generalizado de la mascarilla y a los documentos de referencia entra en el canal de Telegram: @spain_denuncia- Para seguir una guía de cómo interponer los RECURSOS a las MULTAS de la POLICIA y las RECLAMACIONES al transporte público y establecimientos privados consulta este enlace:www.scabelum.com/post/quieren-estr%C3%A9s-social-pues-vale- Enlace del abogado Luis de Miguel explicando las EXENCIONES al uso obligatorio de la mascarilla: https://www.scabelum.com/post/el-uso-de-mascarillas-en-catalu%C3%B1a-o-donde-sea ***El abogado Luis de Miguel Ortega ha presentado CAUSAS LEGALES contra el uso obligatorio de las mascarillas en España el 25 de Mayo 2020 y CAUSAS LEGALES las diversas Comunidades Autónomas des del 8 de Julio 2020. INSCRÍBETE PARA RECLAMACIONES Y RECURSOS para organizar una CAUSA LEGAL COLECTIVA:www.scabelum.com/no-a-la-mascarilla- Conecta en red para salvaguardar las LIBERTADES y los DERECHOS FUNDAMENTALES. Únete a los GRUPOS de TG:https://t.me/Familias_Unidashttps://t.me/vacunacionvoluntariacatalunyahttps://t.me/Vacunacion_Voluntaria_Andaluciahttps://t.me/VacunaVoluntariaMallorcahttps://t.me/VvCValencianahttps://t.me/vacunacionvoluntariamadrid***Si quieres crear un grupo de Vacunación Voluntaria en tu comunidad búscalo poniendo el nombre de tu comunidad al lado de "vacunación voluntaria __________" y sino está, ponte en contacto con nosotr@s en "vacunacionvoluntariacatalunya". Estamos creando RED ESTATAL.Con este vídeo estrenamos el canal audiovisual de TG: conciencia_activa21 de Julio 2020JUNT@S DEFENDEMOS NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES CREANDO UNA REALIDAD SANA Y VIVA! Keywords pandemiasaludcoronavirus

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