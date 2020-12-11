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11.12.2020. Новости. Путин просит начать вакцинацию на Хануку (Выпуск № 180 часть I (2)).
Vera77
Vera77
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5646 views • December 11, 2020
Все наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

03:58 МОЛЧАНИЕМ ПРЕДАЕТСЯ БОГ. В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ ВАКЦИНЫ? ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ? https://ok.ru/video/2003004295833.
12:30 YES, THEY CAN VACCINATE US THROUGH NASAL TEST SWABS AND TARGET THE BRAI. http://tapnewswire.com/2020/11/yes-they-can-vaccinate-us-through-nasal-test-swabs-and-target-the-brain/.
21:15 Оперативная обстановка в области и Москве на 08.12.20г. https://www.youtube.com/watch?v=k1UUpTC1PfY&;feature=youtu.be.
36:14 Письмо слушателя. Непоминающие священники.
46:22 Пророчества святого Гавриила Ургебадзе. Время антихриста близко.
53:07 Так вкусно, что ушки трясутся. https://vk.com/video-132265_456263628.

Сегодня мы поговорим о заговоре «золотой миллиард», о наночипах, о химтрейлах, о мнениях священников о всеобщей вакцинации. Также обсудим зачем и для чего нам дарована молитва. Поговорим о пророчестве святого Гавриила Ургебадзе.
Keywords
healthreligionortodoxic
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