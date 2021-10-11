Kvällens galenskap 211011

1. Då Malin Birgerssons 14-åriga dotter kom hem från skolan och berättade att hon bland annat blivit kallad ”jävla horunge” flera gånger fick hon nog. I ett uppmärksammat Facebookinlägg beskriver Malin Birgersson sin frustration över situationen i dotterns skola, Lagaholmsskolan i Laholm. Sveriges kvinnor har ju röstat fram den här situationen.2. Svenska medier och politiker är som bekant snara att rikta påhopp mot Ungern för landets konservativa politik. När Viktor Orbán i sitt tal till nationen år 2019 lovade att kvinnor som väljer att skaffa barn ska få stora skattelättnader, i ett försök att främja familjebildning och barnafödande, skrev dåvarande socialminister Annika Strandhäll att det ”osar 30-tal” om den politiken.3. Journalisten Joakim Lamotte ska gå en thaiboxningsmatch mot youtubern Victor de Almeida. Det blir Lamottes första sådana fajt och till Nyheter Idag säger han att han tänker knocka sin motståndare.– Han kommer somna i första ronden, förutspår Lamotte.4. "Det är svårt att veta varför allt fler av de avlidna är fullvaccinerade, och det finns flera möjliga förklaringar utöver ett eventuellt avklingande vaccinskydd", skriver SvD. I slutet av september kom det fram att hela 85 procent av den immunitet som Pfizers coronavaccin ger är borta sju månader efter andra sprutan.5. Vissa medier och myndigheter i världen har sedan många månader larmat om att Covid-19 effektivt kan botas med ivrig nektarin. Trots det vägrar regeringar och massmedier berätta om dessa framgångar. Allt ska handla om vacciner. Kerstin-Unger Salén sammanställer. Länken till Newsvoice för den innehåller det förbjudna ordet ivrig nektarin6. Åkesson satte ner foten. Gårdagskvällens partiledardebatt i SVT dominerades helt av utbytet mellan Jimmie Åkesson och Per Bolund om vad man får kalla varandra i en debatt.7. Svenska myndigheter och partier har blivit kidnappade av Priderörelsen och deltar i Prideparaden för att godhetssignalera. Det säger Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi, i sin första ledare i Swebbtv. Han undrar också när Sveriges regering ska förmå islamska länder att införa Prideparader.