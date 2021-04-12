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NJ WEATHER WARFARE EARLYBIRD DEVILS RAIN UPDATE 315 AM 4.12.21
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70 views • April 12, 2021
🇺🇸🇺🇸🇺🇸BREAKING NEWS 🇺🇸🇺🇸🇺🇸
👀 NOT FOR CHILDREN 👀
🖕BIDEN ÇRIME FAMILY GUN GRAB
Tucker Carlson 4.21.21
https://youtu.be/9sdXZ1pBKOY
✊ COVID COPS TOSSED OUT OF VANCOUVER RESTAURANT BY ANGRY PATRONS !
https://www.bitchute.com/video/VkKn4oQqWwkS/https://www.bitchute.com/video/VkKn4oQqWwkS/
🤖Watch "Exposing Biden's SECRET Plans!!!" on YouTube Corbett Report 3.26.21
https://youtu.be/UA1klPEQmv4
🏛️ CASH AND FREEDOM RON PAUL
LIBERTY REPORT 4.9.21
https://youtu.be/tA41dSCwEzA
🌹AMAZING POLLY : 4.5.21
CORONA CRIMES AGAINST HUMANITY
https://www.bitchute.com/video/mX9JuCV8C6PJ/
🌹IS THIS TORTURE ?
https://www.bitchute.com/video/GMgc6A7Mjyay/
🌹PEOPLE OF THE LIE
https://www.bitchute.com/video/E7G5mGYMCR2o/
😻 WHATS HER FACE Covid Lies
4.4.21 https://youtu.be/ntYdAvltNOM
✈️ GEOENGINEERING WATCH 4.3.21
https://youtu.be/glwT7YS8KMo
☠️ HUMAN CLONING
Really Graceful 3.24.21
https://youtu.be/I8bO_jjPKl8
👺PEOPLE OF THE LIE
Amazing Polly 3.26.21
https://www.bitchute.com/video/cFUn8deRamJr/
💉GLOBAL VAX FREEDOM PROTEST
3.19.21 MEDIA MONARCHY
https://youtu.be/d1jfJMt0jFQ
👣ALL ABOUT COMMUNIST VP KAMAL TOE HARRIS : denbo https://www.bitchute.com/video/jzwg8AWVmNj0/
🌟 BIDEN TRIFECTA Lionel Media 3.20.21
https://youtu.be/mBCN3ZtAox0
🙉watch🖕 WHATS HER FACE
BIDENS FIRST 2 DAYS AS PREZ
https://youtu.be/Tj0PGbRFb9U
RON PAUL LIBERTY REPORT. 3.16.21
https://youtu.be/uUiSfsyPxBe
✈️Watch THE DIMMING
Dane Wigington
https://youtu.be/rf78rEAJvhY
☠️ Must Watch !!! ' SCAMDEMIC '
AMAZING POLLY 3.2.21
https://www.bitchute.com/video/PkabtObIclTp/
💉BIOETHICS AND THE NEW EUGENICS
NAZI EUTHANASIA AGENDA 3.5.21
https://youtu.be/6HqBK9ACo7k
💘WATCH MAX MAXIMUS 7.0
https://youtu.be/g81p4KB4QhM
✈️GEOENGINEERING WATCH.ORG
Watch THE FULL FILM " THE DIMMING"
https://youtu.be/rf78rEAJvhY
✈️BILL GATES & CLIMATE PROFITEERING
3.6.21 https://youtu.be/tIV6OQv0wQ4
✈️WINTER WEATHER WARFARE
https://youtu.be/rZBpWhXSmMY
💉THE MURDEROUS VATICAN KABBALAH BEHIND CORONAVIRUS COUP from 2011
Benjamin Fulford
https://youtu.be/-D05R4CygsA
☠️LOS ANGELES SCHOOLS & MICROSOFT FORCE KIDS DAILY TESTS AND HEALTH PASSPORT 3.4.21
https://youtu.be/hQiP8KBN5Ak
👺DEATH, DEEPSTATE AND ADOPTIONS
Amazing Polly 3.1.21
https://www.bitchute.com/video/cQrdNB4yM12g/
☠️ LEARN FROM HISTORY OR BE DOOMED Really Graceful 2.25.21💉https://www.bitchute.com/video/eyQWhl6NTU4K/
🌟CDC SUED FOR FRAUD OVER FAKE CORONAVIRUS COUP !
https://www.brighteon.com/492f9f8d-e235-4bfc-8d9e-40fee13c435b
Bitchute: https://www.bitchute.com/video/0wApurFpYukA/
Please Visit OCCUPY AMERICA Archive of Evils and News Feed at WordPress😺 https://jtremaine.wordpress.com
Thanks to all visitors for your interest & contributions. My main YouTube channel, NJ WEATHER WARFARE with 2000 videos spanning 4 years has been ERASED by CCP CULTURE CANCELLING
TOTALITARIAN GOOGLE GESTAPO.
💉 ASTRA ZENECA COVID SCAMDEMIC VACCINE EUGENICS CONNECTION
CORBETT REPORT 2.26.21
https://youtu.be/AJuK7JSlKNw
👉WATCH PATRIOT NEWS CHANNEL LIVE STREAM WITH JAMES MUNDER 2.15.21
https://youtu.be/Tt6yxOid42U
👉FOLLOW NJ WEATHER WARFARE ✈️
on Brighteon.com
https://www.brighteon.com/af540a6a-afa3-46dc-9095-98a3514a916d
😻SPECIAL THANKS TO MAX MAXIMUS
Dr. Thomas Cowen : Hard to be Human
https://youtu.be/Z1GSvmMl6Gs
https://odysee.com/¡MaxMaximus:b
✈️GLOBAL ALERT NEWS GEOENGINEERING WATCH.ORG
,https://youtu.be/YCAu2wXoHyg
☠️CHEMICAL ICE NUCLEATION ENGINEERING DARK WINTER Dane Wigington 2.17.21https://youtu.be/BiorRgsc1rQ
🙉HUXLEY & ORWELL : ENJOY YOUR SERVITUDE INTERVIEWS https://youtu.be/caCkMX6YdYU
⛸️ JUSTIN TRUDEAU CANADIAN TYRANNY IN CORONAVIRUS COUP Corbett Report 2.9.21
https://youtu.be/2QaTyTJICsY
🌟NIETZSCHE EXISTENTIALISM and Psychological Nonconformity
https://youtu.be/0OIZMGEQ298
👺 POPULAR HISTORY SCRIPTED BY PROPAGANDA: TUCKER CARLSON 2.3.21 https://youtu.be/wILXn3PIgdc
☠️CDC DEMANDS 2 MASKS ! SCIENVE OR TYRANNY ? RON PAUL LIBERTY REPORT 2.2.21
https://youtu.be/mhQ5RzosBUQ
🌟🌟🌟AMAZING POLLY ON BITCHUTE
https://www.bitchute.com/video/aozZCGuB5hNa/🌟🌟🌟MUST SUB
☠️💉FEMA REEDUCATION CAMPS AND FORCED VACCINE S 1.9.21
https://youtu.be/oMF6B5rQcVI
👀 DEEP STATE PEDOPHILE ENTRAPMENT BLACKMAIL 1.6.21
Amazing Polly via 🐝 https://youtu.be/OeTVlX5T99
☠️💉BILL GATE$ EVENT 201
Amazing Polly EVENT 201 scamdemic
https://youtu.be/9t385qlwimw
🌟DC CAPITOL CRISIS ACTORS
Amazing Polly via 🐝
https://youtu.be/_rIvNHAoaKI
👺KLAUS SCHWAB GREAT RESET NWO
Ron Paul Liberty Report 1.5.21 https://youtu.be/GxopU2kuDck
☠️💉FAUCI AND CV19 NEW STRAIN
Dane Wigington 1.2.21
https://youtu.be/yECFoJT-XI0
🌟COVID SCAMDEMIC AMAZING POLLY
https://youtu.be/d8YrPEJi19
🌟COVID 19 DOES NOT EXIST !
https://www.bitchute.com/video/8swmKPpGKGGl/
🇺🇸 ÇOVID VAX : THE SURVEILLANCE STATE SECURITY MATRIX Ron Paul
12.3.20 https://youtu.be/puuvEdrGFM
👀THOUSANDS OF DOCTORS CALL FOR END TO LOCKDOWNS OAN 10.16.29
https://youtu.be/H7Ms30KUxG4
👀 NOT FOR CHILDREN 👀
🖕BIDEN ÇRIME FAMILY GUN GRAB
Tucker Carlson 4.21.21
https://youtu.be/9sdXZ1pBKOY
✊ COVID COPS TOSSED OUT OF VANCOUVER RESTAURANT BY ANGRY PATRONS !
https://www.bitchute.com/video/VkKn4oQqWwkS/https://www.bitchute.com/video/VkKn4oQqWwkS/
🤖Watch "Exposing Biden's SECRET Plans!!!" on YouTube Corbett Report 3.26.21
https://youtu.be/UA1klPEQmv4
🏛️ CASH AND FREEDOM RON PAUL
LIBERTY REPORT 4.9.21
https://youtu.be/tA41dSCwEzA
🌹AMAZING POLLY : 4.5.21
CORONA CRIMES AGAINST HUMANITY
https://www.bitchute.com/video/mX9JuCV8C6PJ/
🌹IS THIS TORTURE ?
https://www.bitchute.com/video/GMgc6A7Mjyay/
🌹PEOPLE OF THE LIE
https://www.bitchute.com/video/E7G5mGYMCR2o/
😻 WHATS HER FACE Covid Lies
4.4.21 https://youtu.be/ntYdAvltNOM
✈️ GEOENGINEERING WATCH 4.3.21
https://youtu.be/glwT7YS8KMo
☠️ HUMAN CLONING
Really Graceful 3.24.21
https://youtu.be/I8bO_jjPKl8
👺PEOPLE OF THE LIE
Amazing Polly 3.26.21
https://www.bitchute.com/video/cFUn8deRamJr/
💉GLOBAL VAX FREEDOM PROTEST
3.19.21 MEDIA MONARCHY
https://youtu.be/d1jfJMt0jFQ
👣ALL ABOUT COMMUNIST VP KAMAL TOE HARRIS : denbo https://www.bitchute.com/video/jzwg8AWVmNj0/
🌟 BIDEN TRIFECTA Lionel Media 3.20.21
https://youtu.be/mBCN3ZtAox0
🙉watch🖕 WHATS HER FACE
BIDENS FIRST 2 DAYS AS PREZ
https://youtu.be/Tj0PGbRFb9U
RON PAUL LIBERTY REPORT. 3.16.21
https://youtu.be/uUiSfsyPxBe
✈️Watch THE DIMMING
Dane Wigington
https://youtu.be/rf78rEAJvhY
☠️ Must Watch !!! ' SCAMDEMIC '
AMAZING POLLY 3.2.21
https://www.bitchute.com/video/PkabtObIclTp/
💉BIOETHICS AND THE NEW EUGENICS
NAZI EUTHANASIA AGENDA 3.5.21
https://youtu.be/6HqBK9ACo7k
💘WATCH MAX MAXIMUS 7.0
https://youtu.be/g81p4KB4QhM
✈️GEOENGINEERING WATCH.ORG
Watch THE FULL FILM " THE DIMMING"
https://youtu.be/rf78rEAJvhY
✈️BILL GATES & CLIMATE PROFITEERING
3.6.21 https://youtu.be/tIV6OQv0wQ4
✈️WINTER WEATHER WARFARE
https://youtu.be/rZBpWhXSmMY
💉THE MURDEROUS VATICAN KABBALAH BEHIND CORONAVIRUS COUP from 2011
Benjamin Fulford
https://youtu.be/-D05R4CygsA
☠️LOS ANGELES SCHOOLS & MICROSOFT FORCE KIDS DAILY TESTS AND HEALTH PASSPORT 3.4.21
https://youtu.be/hQiP8KBN5Ak
👺DEATH, DEEPSTATE AND ADOPTIONS
Amazing Polly 3.1.21
https://www.bitchute.com/video/cQrdNB4yM12g/
☠️ LEARN FROM HISTORY OR BE DOOMED Really Graceful 2.25.21💉https://www.bitchute.com/video/eyQWhl6NTU4K/
🌟CDC SUED FOR FRAUD OVER FAKE CORONAVIRUS COUP !
https://www.brighteon.com/492f9f8d-e235-4bfc-8d9e-40fee13c435b
Bitchute: https://www.bitchute.com/video/0wApurFpYukA/
Please Visit OCCUPY AMERICA Archive of Evils and News Feed at WordPress😺 https://jtremaine.wordpress.com
Thanks to all visitors for your interest & contributions. My main YouTube channel, NJ WEATHER WARFARE with 2000 videos spanning 4 years has been ERASED by CCP CULTURE CANCELLING
TOTALITARIAN GOOGLE GESTAPO.
💉 ASTRA ZENECA COVID SCAMDEMIC VACCINE EUGENICS CONNECTION
CORBETT REPORT 2.26.21
https://youtu.be/AJuK7JSlKNw
👉WATCH PATRIOT NEWS CHANNEL LIVE STREAM WITH JAMES MUNDER 2.15.21
https://youtu.be/Tt6yxOid42U
👉FOLLOW NJ WEATHER WARFARE ✈️
on Brighteon.com
https://www.brighteon.com/af540a6a-afa3-46dc-9095-98a3514a916d
😻SPECIAL THANKS TO MAX MAXIMUS
Dr. Thomas Cowen : Hard to be Human
https://youtu.be/Z1GSvmMl6Gs
https://odysee.com/¡MaxMaximus:b
✈️GLOBAL ALERT NEWS GEOENGINEERING WATCH.ORG
,https://youtu.be/YCAu2wXoHyg
☠️CHEMICAL ICE NUCLEATION ENGINEERING DARK WINTER Dane Wigington 2.17.21https://youtu.be/BiorRgsc1rQ
🙉HUXLEY & ORWELL : ENJOY YOUR SERVITUDE INTERVIEWS https://youtu.be/caCkMX6YdYU
⛸️ JUSTIN TRUDEAU CANADIAN TYRANNY IN CORONAVIRUS COUP Corbett Report 2.9.21
https://youtu.be/2QaTyTJICsY
🌟NIETZSCHE EXISTENTIALISM and Psychological Nonconformity
https://youtu.be/0OIZMGEQ298
👺 POPULAR HISTORY SCRIPTED BY PROPAGANDA: TUCKER CARLSON 2.3.21 https://youtu.be/wILXn3PIgdc
☠️CDC DEMANDS 2 MASKS ! SCIENVE OR TYRANNY ? RON PAUL LIBERTY REPORT 2.2.21
https://youtu.be/mhQ5RzosBUQ
🌟🌟🌟AMAZING POLLY ON BITCHUTE
https://www.bitchute.com/video/aozZCGuB5hNa/🌟🌟🌟MUST SUB
☠️💉FEMA REEDUCATION CAMPS AND FORCED VACCINE S 1.9.21
https://youtu.be/oMF6B5rQcVI
👀 DEEP STATE PEDOPHILE ENTRAPMENT BLACKMAIL 1.6.21
Amazing Polly via 🐝 https://youtu.be/OeTVlX5T99
☠️💉BILL GATE$ EVENT 201
Amazing Polly EVENT 201 scamdemic
https://youtu.be/9t385qlwimw
🌟DC CAPITOL CRISIS ACTORS
Amazing Polly via 🐝
https://youtu.be/_rIvNHAoaKI
👺KLAUS SCHWAB GREAT RESET NWO
Ron Paul Liberty Report 1.5.21 https://youtu.be/GxopU2kuDck
☠️💉FAUCI AND CV19 NEW STRAIN
Dane Wigington 1.2.21
https://youtu.be/yECFoJT-XI0
🌟COVID SCAMDEMIC AMAZING POLLY
https://youtu.be/d8YrPEJi19
🌟COVID 19 DOES NOT EXIST !
https://www.bitchute.com/video/8swmKPpGKGGl/
🇺🇸 ÇOVID VAX : THE SURVEILLANCE STATE SECURITY MATRIX Ron Paul
12.3.20 https://youtu.be/puuvEdrGFM
👀THOUSANDS OF DOCTORS CALL FOR END TO LOCKDOWNS OAN 10.16.29
https://youtu.be/H7Ms30KUxG4
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