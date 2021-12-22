DING DONG! BOA op bezoek bij staatsgek Youri!

Nou nou, dat was weer even schrikken in huize Plate, BOA aan de deur!

De reden bleek al snel duidelijk, staatsgek Youri Plate had lopen roeptoeteren over een feestje in het te huur staande pand waar hij zo af en toe loopt rond te dolen, zijn 'juristenkantoor'.

En dat is niet zo slim natuurlijk, zeker niet als er een lockdown bezig is, dan mogen dat soort dingen nu eenmaal niet.

Oplettende kijkers hadden daar dus ook melding voor gedaan bij de politie en dat was dan ook de reden dat er een BOA aan het deurtje van staatsgek Youri stond.

Een wijze les zo blijkt, staatsgek Youri meldde snel nog even dat het geen feestje was maar een kerstmiddag voor kinderen, en kijk eens hoe schattig, wappie Youri leert nu ook eindelijk zelf hoe je een kerststukje in elkaar kan knutselen.

Ook de belager van de heer Omtzigt, Danny Vonk, is aanwezig, we zijn heel erg benieuwd naar zijn kerststukje!



Hey Youri, niet meer denken dat je zomaar met alles kan wegkomen hoor, we zien en horen alles. En grijpen in zoals je ziet. Lachend.