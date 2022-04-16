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Macron, le fascisme originel - leur combat contre les peuples.
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54 views • April 16, 2022
16 avril 2022 : https://t.me/jeannetraduction/1206
Jeanne Traduction : https://t.me/jeannetraduction
« La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et oser dire. »
Abbé Pierre
Voter pour Macron c'est voter pour le fascisme corporatiste eugéniste originel, voter Macron c'est voter pour la destruction définitive de notre pays, de notre peuple et de notre économie. Hypocrites ou traîtres, ceux qui appellent à voter Macron pour faire barrage au fascisme n'ont rien compris au fascisme, ni à la menace qui pèse sur le monde occidental aujourd'hui.
Jeanne Traduction : https://t.me/jeannetraduction
« La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et oser dire. »
Abbé Pierre
Voter pour Macron c'est voter pour le fascisme corporatiste eugéniste originel, voter Macron c'est voter pour la destruction définitive de notre pays, de notre peuple et de notre économie. Hypocrites ou traîtres, ceux qui appellent à voter Macron pour faire barrage au fascisme n'ont rien compris au fascisme, ni à la menace qui pèse sur le monde occidental aujourd'hui.
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