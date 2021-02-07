ΟΙ ΑΡΚΟΥΔΙΑΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

angelokarageorgos 288 followers Follow 9 Share Add to... Share Report

780 views • February 07, 2021





Αλλά με τη μανία που έχουν πρώτα να μαντρώσουν και στη συνέχεια να εμβολιάσουν τις μάζες δεν μπορούν να κάνουν πίσω παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις όπως για την παρανομία του CDC στην Αμερική να υπερπολλαπλασιάζει τους θανάτους (όπως δίδαξαν και τον κύριο τσιόδρα) απλά και μόνο επειδή για τον κοροϊδοϊό ειδικά άλλαξε τρόπο μέτρησης.



Και ενόσω βλέπουμε όλο και περισσότερες αρνητικές παρενέργειες από τα εμβόλια που επι της ουσίας θέλουν να τα κάνουν υποχρεωτικά, η ευρωπαϊκή ένωση υποτίθεται πως πιέζει αλλά στην ουσία συνεργάζεται με το fb και τις νεες τεχνολογίες τους για να πατάξει την παραπληροφόρηση και το “έγκλημα.” Για να συντηρήσει λέει στο διαδίκτυο τις αξίες που διέπουν τον έξω κόσμο. Ένα κόσμο γεμάτο αρκουδιάρηδες έτοιμους να αναλάβουν να μας εκπαιδεύσουν να χορεύουμε στο ρυθμό τους σε υποταγή. Ένα κόσμο που ίσως είναι έτσι για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη τη διαδρομή και, αφού απορρίψουμε όλες τις “προσφορές” του, να καταλήξουμε μέσα μας.



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H Eισαγωγή είναι από τη σειρά του netflix Stretch Armstrong & the Flex Fighters



U.K. to test mixing COVID-19 vaccines in world-first trial

https://www.axios.com/uk-tests-mixing-covid-19-vaccines-study-e1b3f89f-a54a-41cb-a104-9f9913cdc727.html



Βόμβα από Θωμαΐδη για τα λύματα στην Αττική: Εκτίμηση για αύξηση έως και 200%

https://www.newsit.gr/ellada/vomva-apo-thomaidi-gia-ta-lymata-stin-attiki-ektimisi-gia-ayksisi-eos-kai-200/3215485/



Covid-19 Vaccine Hesitancy Presents Challenge for Herd-Immunity Push

https://www.wsj.com/articles/covid-19-vaccine-hesitancy-presents-challenge-for-herd-immunity-push-11612369671



Ο Πρόεδρος της Pfizer λέει πόσο Θανατηφόρα είναι η

https://www.facebook.com/173086936068423/videos/3700435246702111/



ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ-Παρέμβαση-«φωτιά» για τους υγειονομικούς που αρνούνται να εμβολιαστούν!!!!!!!!!!!!

https://youtu.be/c0oI3p4MDy4



fonien.gr - Κοκοτός: Όποιος αρνηθεί να κάνει εμβόλιο δεν θα προσληφθεί (14-1-2021)

https://youtu.be/lSNbvndYGvc



Υποψήφιος βουλευτής o Φώτης Κοκοτός

https://news.travelling.gr/2012/04/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82-o-%CF%86%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%82/



Ο Φώτης Κοκοτός υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, με τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη

https://www.neakriti.gr/article/ekloges_2019/perifereiakes-ekloges-19/1540717/o-fotis-kokotos-upopsifios-perifereiakos-sumvoulos-kritis-me-ton-alexandro-markogiannaki/



Police ready to help enforce Covid quarantine for arrivals in UK

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/05/police-ready-to-help-enforce-covid-quarantine-for-arrivals-in-uk



Improved RT-qPCR could transform diagnostics

https://www.nature.com/articles/d42473-020-00424-1



Busted: CDC Inflated Covid Numbers

https://nationalfile.com/busted-cdc-inflated-covid-numbers-accused-of-violating-federal-law/



ΗΠΑ: Εφιαλτική πρόβλεψη για 703.000 θανάτους από κορονοϊό μέχρι τον Ιούνιο!

https://www.newsit.gr/kosmos/ipa-efialtiki-provlepsi-gia-703-000-thanatous-apo-koronoio-mexri-ton-iounio/3216489/



Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full#SM6



Pfizer, l’Italia è al primo posto per reazioni allergiche gravi al vaccino. “Tre volte l’Inghilterra”

https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/pfizer-litalia-reazioni-allergiche-gravi-vaccino-181662/



Ιταλικός τύπος: ”Σφαγή των ηλικιωμένων σε γηροκομείο (RSA) στο Como: 21 νεκροί. “Ήταν εμβολιασμένοι” …με Pfizer. Kαι στη Γερμανία πεθαίνουν στα γηροκομεία σαν μύγες μετά τον εμβολιασμό λέει Καθηγήτρια Ιατρικής.

https://dimpenews.com/2021/01/30/%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b9%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89/ Όσο η ζέστη αυξάνεται και το συνάχι γίνεται δυσεύρετο εν παραλλήλω με τη συνεχή σύγχυση των δεδομένων που θα μπορούσαν (λέμε τώρα) να δείξουν ένα φως στο τούνελ, τόσο η πραγματική τους ατζέντα φανερώνεται με την αυστηροποίηση των μέτρων για ένα νέο κύμα που θεωρητικά οι επιστήμονες δεν θα μπορουσαν να προβλέψουν (όχι ότι είναι η πρώτη φορά).Αλλά με τη μανία που έχουν πρώτα να μαντρώσουν και στη συνέχεια να εμβολιάσουν τις μάζες δεν μπορούν να κάνουν πίσω παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις όπως για την παρανομία του CDC στην Αμερική να υπερπολλαπλασιάζει τους θανάτους (όπως δίδαξαν και τον κύριο τσιόδρα) απλά και μόνο επειδή για τον κοροϊδοϊό ειδικά άλλαξε τρόπο μέτρησης.Και ενόσω βλέπουμε όλο και περισσότερες αρνητικές παρενέργειες από τα εμβόλια που επι της ουσίας θέλουν να τα κάνουν υποχρεωτικά, η ευρωπαϊκή ένωση υποτίθεται πως πιέζει αλλά στην ουσία συνεργάζεται με το fb και τις νεες τεχνολογίες τους για να πατάξει την παραπληροφόρηση και το “έγκλημα.” Για να συντηρήσει λέει στο διαδίκτυο τις αξίες που διέπουν τον έξω κόσμο. Ένα κόσμο γεμάτο αρκουδιάρηδες έτοιμους να αναλάβουν να μας εκπαιδεύσουν να χορεύουμε στο ρυθμό τους σε υποταγή. Ένα κόσμο που ίσως είναι έτσι για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη τη διαδρομή και, αφού απορρίψουμε όλες τις “προσφορές” του, να καταλήξουμε μέσα μας.Για επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο:Κανάλι Telegram:https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook:Κανάλι στο Lbry.tv:Κανάλι Brighteon:Λογαριασμός Mewe:Spotify:Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ:H Eισαγωγή είναι από τη σειρά του netflix Stretch Armstrong & the Flex FightersU.K. to test mixing COVID-19 vaccines in world-first trialΒόμβα από Θωμαΐδη για τα λύματα στην Αττική: Εκτίμηση για αύξηση έως και 200%Covid-19 Vaccine Hesitancy Presents Challenge for Herd-Immunity PushΟ Πρόεδρος της Pfizer λέει πόσο Θανατηφόρα είναι ηΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ-Παρέμβαση-«φωτιά» για τους υγειονομικούς που αρνούνται να εμβολιαστούν!!!!!!!!!!!!fonien.gr - Κοκοτός: Όποιος αρνηθεί να κάνει εμβόλιο δεν θα προσληφθεί (14-1-2021)Υποψήφιος βουλευτής o Φώτης ΚοκοτόςΟ Φώτης Κοκοτός υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, με τον Αλέξανδρο ΜαρκογιαννάκηPolice ready to help enforce Covid quarantine for arrivals in UKImproved RT-qPCR could transform diagnosticsBusted: CDC Inflated Covid NumbersΗΠΑ: Εφιαλτική πρόβλεψη για 703.000 θανάτους από κορονοϊό μέχρι τον Ιούνιο!Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of AdaptationPfizer, l’Italia è al primo posto per reazioni allergiche gravi al vaccino. “Tre volte l’Inghilterra”Ιταλικός τύπος: ”Σφαγή των ηλικιωμένων σε γηροκομείο (RSA) στο Como: 21 νεκροί. “Ήταν εμβολιασμένοι” …με Pfizer. Kαι στη Γερμανία πεθαίνουν στα γηροκομεία σαν μύγες μετά τον εμβολιασμό λέει Καθηγήτρια Ιατρικής. Keywords vaccinesanalysisconspiracynew world orderglobalizationcoronavirus

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