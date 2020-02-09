Sundsvalls Tidning hänger ut skola efter lokaluthyrning

Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172Ursprungligen publicerad på Nya Dagbladet 14 februari 2016.Sundsvalls Tidning har i två artiklar hängt ut Sundsvalls kommun och Uslands skola för att hyrt ut sina lokaler. Uthängningarna riktar sig felaktigt mot skolan som inte rår om de aktuella lokalerna och hotar den grundlagsskyddade förenings- och mötesfriheten.