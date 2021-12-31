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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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"Методы тайного правительства (фильм «2035: Город Призрак»)". (Будущее, вживлённые чипы, внедрённая иллюзия вместо жизни, .. ) «... Он убил бы меня, потому что я знал, что именно он вызвал крах. - Что?! Бунты... Страхи... Смерть?.. - Хотите сказать, что это было сделано специально? В это трудно поверить... - Ему нужна была национальная катастрофа. Чтобы обвалить экономику. ...Что-то настолько деструктивное, чтобы люди с радостью приняли самые крайние меры, лишь бы это исправить! Он хотел чтобы люди жили в страхе. Когда они боятся, они не думают. Они только подчиняются. ...». Узнаёте? «Новый мировой порядок -- В нем много нового... но мало порядка» (Адмирал Уильям Джей Кроу).