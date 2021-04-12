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12.04.2021. Нам нужен глубинный электрод, чтобы попасть в зону боли (Выпуск № 197 часть II (1)).
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14996 views • April 10, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:30 Технологии будущего: чип Илона Маска. Время покажет. Фрагмент выпуска от 31.08.2020. https://www.youtube.com/watch?v=wZ3RVELvhFY.
11:57 ITишники дистанционно влияют на вакцинированных! 04.04.21. https://www.youtube.com/watch?v=4XafHQhAAEI.
19:45 На случай удаления ютубом, ролик скачал и перезалил на диск. https://disk.yandex.ru/i/fIx37bHvCAI24g.
22:55 Технологии будущего: чип Илона Маска. Время покажет. Фрагмент выпуска от 31.08.2020. https://www.youtube.com/watch?v=wZ3RVELvhFY.
37:40 Илон Маск: презентация нового ЧИПА для мозга NEURALINK |2020|. https://www.youtube.com/watch?v=8Y-1knDFTPc.
47:40 Письмо слушателя. Предлагают установить ЧИП! От банка MONOBANK Украина.
51:56 Музыка и мозг. https://www.youtube.com/watch?v=-4p_Y6mcIoQ&;t=2643s.
59:28 Как не Осуждать ближнего? Авва Дорофей. https://www.youtube.com/watch?v=W5cmyL70gTE.
Сегодня мы узнаем, что в сеть уже «слили» электронную базу данных вакцинировавшихся, что доказывает наличие чипизации путем вакцинации. Поговорим о намерении Илона Маска внедрять чип в мозг человека, опять посмотрим ролик, в котором в банке собираются устанавливать жидкий чип. Поговорим о том, как достичь того, чтобы порицать грехи, а не осуждать человека.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:30 Технологии будущего: чип Илона Маска. Время покажет. Фрагмент выпуска от 31.08.2020. https://www.youtube.com/watch?v=wZ3RVELvhFY.
11:57 ITишники дистанционно влияют на вакцинированных! 04.04.21. https://www.youtube.com/watch?v=4XafHQhAAEI.
19:45 На случай удаления ютубом, ролик скачал и перезалил на диск. https://disk.yandex.ru/i/fIx37bHvCAI24g.
22:55 Технологии будущего: чип Илона Маска. Время покажет. Фрагмент выпуска от 31.08.2020. https://www.youtube.com/watch?v=wZ3RVELvhFY.
37:40 Илон Маск: презентация нового ЧИПА для мозга NEURALINK |2020|. https://www.youtube.com/watch?v=8Y-1knDFTPc.
47:40 Письмо слушателя. Предлагают установить ЧИП! От банка MONOBANK Украина.
51:56 Музыка и мозг. https://www.youtube.com/watch?v=-4p_Y6mcIoQ&;t=2643s.
59:28 Как не Осуждать ближнего? Авва Дорофей. https://www.youtube.com/watch?v=W5cmyL70gTE.
Сегодня мы узнаем, что в сеть уже «слили» электронную базу данных вакцинировавшихся, что доказывает наличие чипизации путем вакцинации. Поговорим о намерении Илона Маска внедрять чип в мозг человека, опять посмотрим ролик, в котором в банке собираются устанавливать жидкий чип. Поговорим о том, как достичь того, чтобы порицать грехи, а не осуждать человека.
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