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12.04.2021. Нам нужен глубинный электрод, чтобы попасть в зону боли (Выпуск № 197 часть II (1)).
Vera77
Vera77
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14996 views • April 10, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

04:30 Технологии будущего: чип Илона Маска. Время покажет. Фрагмент выпуска от 31.08.2020. https://www.youtube.com/watch?v=wZ3RVELvhFY.
11:57 ITишники дистанционно влияют на вакцинированных! 04.04.21. https://www.youtube.com/watch?v=4XafHQhAAEI.
19:45 На случай удаления ютубом, ролик скачал и перезалил на диск. https://disk.yandex.ru/i/fIx37bHvCAI24g.
22:55 Технологии будущего: чип Илона Маска. Время покажет. Фрагмент выпуска от 31.08.2020. https://www.youtube.com/watch?v=wZ3RVELvhFY.
37:40 Илон Маск: презентация нового ЧИПА для мозга NEURALINK |2020|. https://www.youtube.com/watch?v=8Y-1knDFTPc.
47:40 Письмо слушателя. Предлагают установить ЧИП! От банка MONOBANK Украина.
51:56 Музыка и мозг. https://www.youtube.com/watch?v=-4p_Y6mcIoQ&;t=2643s.
59:28 Как не Осуждать ближнего? Авва Дорофей. https://www.youtube.com/watch?v=W5cmyL70gTE.

Сегодня мы узнаем, что в сеть уже «слили» электронную базу данных вакцинировавшихся, что доказывает наличие чипизации путем вакцинации. Поговорим о намерении Илона Маска внедрять чип в мозг человека, опять посмотрим ролик, в котором в банке собираются устанавливать жидкий чип. Поговорим о том, как достичь того, чтобы порицать грехи, а не осуждать человека.
Keywords
healthreligionortodoxic
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