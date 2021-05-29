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समाधान पूछने वालो पहले समस्या को तो समझ लो! Let's understand the problem before we find a solution!
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70 views • May 29, 2021
जानिये क्यों आर्थिक रूप से तोड़ने पर तुली है सरकार?
क्या हासिल होगा सरकार को?
किस कानून के वजह से आप की आज कोई सुनवाई नहीं हो रही?
क्यों कोई भी विरोधी पार्टी या राज्य सरकार झोरोना काल में केंद्र सरकार का चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती ?
क्यों सरकार को उस कानून के कारण इतनी असीमित शक्ति मिल गई?
क्यों मीडिया चाहकर भी अपनी और से इनकी सच्चाई नहीं बता सकता?
ऐसे कई और प्रश्नो के प्रमाण सहित उत्तर है इस वीडियो में!
कई दिनों का शोध और मेहनत लगी है अतः पूरा वीडियो देखकर ही कोई टिपण्णी करें
अन्यथा कोई ज़बरदस्ती नहीं है
आप इसे डिलीट कर कुछ और देखने को स्वतंत्र है
इस वीडियो को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते है
https://telegram.me/virendersingh16
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किस कानून के वजह से आप की आज कोई सुनवाई नहीं हो रही?
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