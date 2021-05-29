समाधान पूछने वालो पहले समस्या को तो समझ लो! Let's understand the problem before we find a solution!

जानिये क्यों आर्थिक रूप से तोड़ने पर तुली है सरकार?क्या हासिल होगा सरकार को?किस कानून के वजह से आप की आज कोई सुनवाई नहीं हो रही?क्यों कोई भी विरोधी पार्टी या राज्य सरकार झोरोना काल में केंद्र सरकार का चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती ?क्यों सरकार को उस कानून के कारण इतनी असीमित शक्ति मिल गई?क्यों मीडिया चाहकर भी अपनी और से इनकी सच्चाई नहीं बता सकता?ऐसे कई और प्रश्नो के प्रमाण सहित उत्तर है इस वीडियो में!कई दिनों का शोध और मेहनत लगी है अतः पूरा वीडियो देखकर ही कोई टिपण्णी करेंअन्यथा कोई ज़बरदस्ती नहीं हैआप इसे डिलीट कर कुछ और देखने को स्वतंत्र हैइस वीडियो को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते है