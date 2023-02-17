17.02.2023 Чем больше будет стыд, тем сильнее нужно кланяться. (Выпуск №262. Часть 1 (2))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/0897dcea-7fb1-4012-bcd0-8e5e29090a80
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/5d92d52b-2e98-4481-b91c-d58a58cedf6f
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/17022023-chem-bolshe-budet-styd-tem-silnee-nuzhno-klanyatsya-vypusk-262-chast-1-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/17022023-chem-bolshe-budet-styd-tem-silnee-nuzhno-klanyatsya-vypusk-262-chast-1-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/17022023-chem-bolshe-budet-styd-tem-silnee-nuzhno-klanyatsya-vypusk-262-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/17022023-chem-bolshe-budet-styd-tem-silnee-nuzhno-klanyatsya-vypusk-262-chast-1-2
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Часть 1
04:59 https://www.youtube.com/shorts/rj-tczKX928 Самоверенный командир погубил 70 человек
07:13 https://www.youtube.com/watch?v=ff2lk12hXiQ Забила сыновей ради спасения своей души || Религиозное помешательство || Диана Лэйни
12:46 https://www.youtube.com/watch?v=VxtghHdj6Dk Пророчество / Турции и Америки не Будет
18:59 https://www.youtube.com/watch?v=QsteRdXQi3Q В Турции наводнение после землетрясения, снегопад и пожар. Последствия землетрясений 8 февраля 2023
https://www.youtube.com/shorts/BBYN-cQ03r0 Турции грозит потоп
https://youtube.com/shorts/kUHXMV-WNPA?feature=share
https://youtube.com/shorts/mtkPp709aq4?feature=share
И Армения помогает Турции https://www.youtube.com/shorts/Y0VR503i3pk
25:39 https://www.youtube.com/shorts/RVTzDp5HH_c мародеры
30:23 https://www.youtube.com/watch?v=PtGBXpK5deY 05 Авва Евагрий
46:29 https://www.youtube.com/watch?v=OwvLKBUT2fQ ДУХ УШЕЛ И ДУХА НЕТ. ГОСПОДЬ ПОПУСТИЛ ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ ЗЛУ. СТАРЕЦ ИОАННИКИЙ
1:05:10 https://www.youtube.com/watch?v=SoSY3S67DhI Старец Иоанникий о последних временах
1:09:26 https://www.youtube.com/shorts/P6dLGpRapJo Guarda "ЧТО ОТВЕТИЛ СТАРЕЦ НИКОЛАЙ ГУРЬЯНОВ О КОНЦЕ СВЕТА? о. Андрей Лемешонок"
1:12:10 Мироточит фото протопресвитера Андрея Алёшина! https://youtu.be/_Yx3XEkAm38
1:15:31 https://www.youtube.com/shorts/NWuHd1YWejU Демоны любят когда мы
1:19:26 https://www.youtube.com/shorts/3FCE8htnOtU Думать и молиться это не одно и то же.
1:31:17 https://www.youtube.com/shorts/s4ggxUooR-E Можно ли в шортах посещать церковь
1:32:56 https://www.youtube.com/shorts/qLS5yT5oP1U христианство это религия животных... а мусулмнство нет
1:39:22 Опять Смирнов https://www.youtube.com/shorts/N-B41-6V0ZM
1:41:37 https://www.youtube.com/watch?v=mz2Wfw1Z6OE&t=2312s Соль земли. Фильм 3-й Протоиерей Николай Гурьянов
Часть 2
08:03 https://www.youtube.com/watch?v=z7oTjYs74Qs Дети - мученики нашего времени (прот. Александр Проченко) @r_i_s
24:55 https://www.youtube.com/watch?v=BDC7gBvYSzY Москва готовит наступление. Потери России – 200 тысяч? Саммит Украина – ЕС (2023) Новости Украины
36:22 https://www.youtube.com/watch?v=OQRvUBq1X1U&t=1091s Раздел мира начнут в феврале! Шабанов: Германский вопрос - причина начала войны. Проект Новая Россия
1:51:15 https://www.youtube.com/watch?v=98tTMMlm6Dw Геннадий Хазанов - о войне на Украине (эксклюзив)