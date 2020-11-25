© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Continuons à exposer leurs Mensonges ! - Silvano Trotta
Follow
0
Download MP3
Share
Report
22 views • November 25, 2020
25 novembre 2020 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/25-11:1
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
C'est la bataille de David contre Goliath mais nous devons continuer à exposer leurs mensonges, comme cela ils ne pourront dire qu'ils ne savaient pas !
Sources :
https://twitter.com/silvano_trotta
https://pgibertie.com/2020/11/25/exclusifles-salles-de-sport-sont-totalement-innocentees-et-les-restos-ne-sont-pas-plus-contaminants-que-les-autres-commerces/
http://www.francesoir.fr/societe-sante/sars-cov-2-lhypothese-quil-proviendrait-dun-laboratoire-gagne-du-terrain
https://www.midilibre.fr/2020/11/25/coronavirus-pourquoi-le-test-salivaire-cree-a-montpellier-et-tres-fiable-nest-il-pas-valide-9219192.php
https://www.businessinsider.fr/le-medecin-en-chef-de-moderna-avertit-que-le-vaccin-nempechera-pas-la-transmission-du-virus-185911
https://www.humanite.fr/le-scandale-remdesivir-ou-comment-leurope-sest-fait-delester-dau-moins-70-millions-deuros-696575
https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/11/24/le-mr-vaccin-du-gouvernement-etait-le-lobbyiste-du-big-pharma/?utm_source=mailpoet&;utm_medium=email&utm_campaign=proto_493
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
C'est la bataille de David contre Goliath mais nous devons continuer à exposer leurs mensonges, comme cela ils ne pourront dire qu'ils ne savaient pas !
Sources :
https://twitter.com/silvano_trotta
https://pgibertie.com/2020/11/25/exclusifles-salles-de-sport-sont-totalement-innocentees-et-les-restos-ne-sont-pas-plus-contaminants-que-les-autres-commerces/
http://www.francesoir.fr/societe-sante/sars-cov-2-lhypothese-quil-proviendrait-dun-laboratoire-gagne-du-terrain
https://www.midilibre.fr/2020/11/25/coronavirus-pourquoi-le-test-salivaire-cree-a-montpellier-et-tres-fiable-nest-il-pas-valide-9219192.php
https://www.businessinsider.fr/le-medecin-en-chef-de-moderna-avertit-que-le-vaccin-nempechera-pas-la-transmission-du-virus-185911
https://www.humanite.fr/le-scandale-remdesivir-ou-comment-leurope-sest-fait-delester-dau-moins-70-millions-deuros-696575
https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/11/24/le-mr-vaccin-du-gouvernement-etait-le-lobbyiste-du-big-pharma/?utm_source=mailpoet&;utm_medium=email&utm_campaign=proto_493
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.