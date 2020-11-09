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Nadchodzący krach państwowych obligacji i wycofanie fizycznej gotówki. Wywiad z Martinem Armstrongiem.
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4089 views • November 09, 2020
Niniejszy wywiad z ekonomistą i badaczem cyklicznych trendów Martinem Armstrongiem jest skrótem audycji Alex Jones Show w której omawiany jest nadchodzący krach na rynku obligacji, wycofywanie fizycznych walut, rządowe ekonomiczne represje oraz przyszłe rewolucje i wojny. Więcej na temat cyklicznych trendów Armstronga i innych prac można przeczytać w naszym artykule Cykliczne trendy.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/nadchodzacy_krach,p591035542
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/nadchodzacy_krach,p591035542
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