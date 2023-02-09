Кого пускают в ЕС и Австрию

30.04.2019 я получил отказ (Bescheid) в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища Нуссбаумером. В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного

путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима.

20:16 / 42:31 Конечно скажем и не только скажем, но и покажем и расскажем и надеюсь когда-нибудь Международный Суд будет.

Благодарю Константин за то, что не забываете обо мне и нас. Как эти сволочи появляются? Потому,

что сволочи в Австрии их принимают и наглядный пример тому путин на свадьбе в Австрии.

Почему не проводить протестные акции. Как сказал мне один честный, оппозиционный депутат во Владивостоке

(не удивляйтесь честные люди во Владивостоке по крайней мере раньше были) тебе не надо выходить с пикетом.

Ты сам по себе пикет. На тебя и так пальцем показывают. Да потому, что мы боремся с преступным режимом, а Австрия борется с нами.

Потому, что прошел год и уже не у меня возникают вопросы, а и у украинских беженцев.

1. Почему происходит унижение человеческого достоинства?

2. Почему подворовывают у них еду и т. д.

3. Почему пользуясь их незащищенностью к ним хамское отношение в Австрии?

Почему в Австрии во всю работает система психического подавления личности, которая обычно применяется к преступникам.

Что касательно меня. Я с 1989-го года всем всё рассказываю, о всей той несправедливости, касательно и меня и окружающих и многое,

как и Константином было предсказано наперед. Я уже писал, что отказ в статусе беженца основан на оправдании преступного путинского режима.

Оригинал видео: Это глисты, а не журналисты. Венедиктов, МУратов, Невзоров...

https://www.youtube.com/watch?v=L_ZRUTXjBwM

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