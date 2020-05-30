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Strawman, La Nature De La Cage - John K Webster - 2015
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a John K Webster film
"Strawman - The Nature of the Cage" est un documentaire de pointe pas comme les autres. Il met en évidence la vérité sur la dette, la fiction juridique, la différence entre légale et légitime, les agents de recouvrement, les huissiers de justice et les services de police modernes.
Le film donne un aperçu détaillé de la façon dont vous pouvez résoudre ces problèmes dans votre vie personnelle, offrant des connaissances sur la façon de traiter légalement tout type d'autorité, si vous n'avez enfreint aucune loi.
S'appuyant sur l'expertise de Trailblazers qui ont tout risqué pour fournir ces informations généralement indisponibles, Strawman présentera des informations que vous auriez autrement totalement ignorées.
John K Webster, qui a passé 18 mois à faire des recherches et à réaliser ce film, a un objectif: avoir remarqué l'augmentation des suicides au Royaume-Uni qui sont directement liés aux soucis monétaires, il dit "" Si ce film sauve une vie, mon travail est terminé . ""
Ce film s'applique à tout le monde, quelle que soit votre situation personnelle. Il est important de savoir comment fonctionne le système et, plus important encore, comment il fonctionne pour vous.
On dit que vous devez d'abord savoir que vous êtes dans une cage avant de pouvoir vous échapper de cette cage.
"Strawman - The Nature of the Cage" est un documentaire de pointe pas comme les autres. Il met en évidence la vérité sur la dette, la fiction juridique, la différence entre légale et légitime, les agents de recouvrement, les huissiers de justice et les services de police modernes.
Le film donne un aperçu détaillé de la façon dont vous pouvez résoudre ces problèmes dans votre vie personnelle, offrant des connaissances sur la façon de traiter légalement tout type d'autorité, si vous n'avez enfreint aucune loi.
S'appuyant sur l'expertise de Trailblazers qui ont tout risqué pour fournir ces informations généralement indisponibles, Strawman présentera des informations que vous auriez autrement totalement ignorées.
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Ce film s'applique à tout le monde, quelle que soit votre situation personnelle. Il est important de savoir comment fonctionne le système et, plus important encore, comment il fonctionne pour vous.
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