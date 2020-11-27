27.11.2020 Новости. Почему в храмах скоро не будет людей. (Выпуск №178. Часть I (1)).

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6208 views • November 27, 2020



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Содержание:



01:38 Как бритоголовые храм захватывали в Екатеринбурге. Черные технологии Екатеринбургской епархии.

33:45 СПИТ НАРОД И ДУХОВЕНСТВО, ПОКАЯНИЯ НЕТ. ЦАРЬ МУЧЕНИК ВЫШЕ ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА.

42:47 Письмо слушателя. «Здравствуйте, Игорь Николаевич!

В новостях Вы говорите о том, что в храмы все ещё нужно ходить .

Но с весны этого года я уже так не считаю, ТК поняла, что наши церковные иерархи во главе с Кириллом нас предали и продолжают это делать и поныне. Когда закрылись храмы, я поняла, что больше в них ходить нельзя. У меня чувство, что храмы и монастыри православные захвачены еретиками. И нет желания даже заходить туда.

Как можно стоять на литургии, где поминают садомита патриарха? Где обязуют носить маски, соблюдать дистанцию , исповедоваться по запискам и причащаться со спиртом?

Сегодня я отправилась к Матроне, хотела попросить ее, чтобы вывела меня из Москвы, чтобы не приняла печати антихриста, чтобы дала сил для этой борьбы, а на входе- электромагнитные рамки( они и без того везде в метро, по санпину не более 20 раз в год мы можем через них проходить, это облучение будет сопоставимо с предельно допустимым), охранник с термометром. Я сказала, что не стану замерять температуру. Сказала четко: это грех! Тогда до свиданья,- ответил мне охранник резко. До свиданья, - ответила столь же резко я и ушла восвояси.

Я подумала в очередной раз, что мы в вавилонском плену. Стало грустно от того, что никто не сопротивляется, что даже священники молчат.

И поняла, что все, что будет, мы заслужили, ТК уже давно забыли Бога, а слово грех - стало каким - то лингвистическим рудиментом , смысл которого утерян. Я считаю, что люди, которые верующими себя считают, не должны уже давно ходить в наши храмы, а должны искать истинных священников, там и окормляться.

Спаси Господи!»

55:55 Антипрививочники: современные сектанты | Мифы о прививках и последствия антивакцинаторства.

01:01:30 У малыша приступы после прививки! Бобби сын Люка Магуайра, через 2 дней после укола...

01:03:31 Нам нужно продержаться до весны. Православный предприниматель миссионер Лопатин Евгений Борисович.



Сегодня мы поговорим о том, что сейчас происходит во всех Православных Храмах, как происходит смена священников по прихоти Епархии, почему надо создавать общины. А также поговорим о прививках, о их вреде. ОписаниеВсе наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77 Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA Вопросы присылайте на почту [email protected] Содержание:01:38 Как бритоголовые храм захватывали в Екатеринбурге. Черные технологии Екатеринбургской епархии. https://www.youtube.com/watch?v=Cwi2_K79Wn4. 33:45 СПИТ НАРОД И ДУХОВЕНСТВО, ПОКАЯНИЯ НЕТ. ЦАРЬ МУЧЕНИК ВЫШЕ ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА. https://www.youtube.com/watch?v=ui_zkeetePA. 42:47 Письмо слушателя. «Здравствуйте, Игорь Николаевич!В новостях Вы говорите о том, что в храмы все ещё нужно ходить .Но с весны этого года я уже так не считаю, ТК поняла, что наши церковные иерархи во главе с Кириллом нас предали и продолжают это делать и поныне. Когда закрылись храмы, я поняла, что больше в них ходить нельзя. У меня чувство, что храмы и монастыри православные захвачены еретиками. И нет желания даже заходить туда.Как можно стоять на литургии, где поминают садомита патриарха? Где обязуют носить маски, соблюдать дистанцию , исповедоваться по запискам и причащаться со спиртом?Сегодня я отправилась к Матроне, хотела попросить ее, чтобы вывела меня из Москвы, чтобы не приняла печати антихриста, чтобы дала сил для этой борьбы, а на входе- электромагнитные рамки( они и без того везде в метро, по санпину не более 20 раз в год мы можем через них проходить, это облучение будет сопоставимо с предельно допустимым), охранник с термометром. Я сказала, что не стану замерять температуру. Сказала четко: это грех! Тогда до свиданья,- ответил мне охранник резко. До свиданья, - ответила столь же резко я и ушла восвояси.Я подумала в очередной раз, что мы в вавилонском плену. Стало грустно от того, что никто не сопротивляется, что даже священники молчат.И поняла, что все, что будет, мы заслужили, ТК уже давно забыли Бога, а слово грех - стало каким - то лингвистическим рудиментом , смысл которого утерян. Я считаю, что люди, которые верующими себя считают, не должны уже давно ходить в наши храмы, а должны искать истинных священников, там и окормляться.Спаси Господи!»55:55 Антипрививочники: современные сектанты | Мифы о прививках и последствия антивакцинаторства. https://www.youtube.com/watch?v=c-Kh7eijMO4. 01:01:30 У малыша приступы после прививки! Бобби сын Люка Магуайра, через 2 дней после укола... https://www.youtube.com/watch?v=UchqXMbZMM4& ;feature=youtu.be.01:03:31 Нам нужно продержаться до весны. Православный предприниматель миссионер Лопатин Евгений Борисович. https://www.youtube.com/watch?v=OXzoRa-O6vA& ;feature=youtu.be.Сегодня мы поговорим о том, что сейчас происходит во всех Православных Храмах, как происходит смена священников по прихоти Епархии, почему надо создавать общины. А также поговорим о прививках, о их вреде. Keywords healthreligionortodoxic

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