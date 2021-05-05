Jüri Lina om energimässig manipulation som maktmedel

Makthavare har under tusentals år intresserat sig för den "osynliga världen", det som ofta benämns som det ockulta. Kunskap är just makt och detta stora intresse har mest handlat om att utöva kontroll över sin befolkning. På så sätt har de på ett relativt enkelt sätt behållt sin position på toppen av samhällspyramiden.



Med hjälp av så kallad svart magi; dvs negativ energimässig påverkan tas vår kraft ifrån oss och vi manipuleras att verka på ett sätt som endast är fördelaktigt för makthavarna. Denna manipulation sker exempelvis genom massmedia, kultur och propaganda. För att motverka detta och bryta denna form av påverkan måste vi förstå hur det fungerar. Då kan vi återta kraften och vända mörk manipulation till positiv skaparkraft.



Jüri Lina delar i den här intervjun sin kunskap om detta viktiga ämne samt hur det har använts av makthavare genom historien och hur det mer än någonsin används även idag.



20210413