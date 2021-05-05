© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Jüri Lina om energimässig manipulation som maktmedel
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • May 05, 2021
Makthavare har under tusentals år intresserat sig för den "osynliga världen", det som ofta benämns som det ockulta. Kunskap är just makt och detta stora intresse har mest handlat om att utöva kontroll över sin befolkning. På så sätt har de på ett relativt enkelt sätt behållt sin position på toppen av samhällspyramiden.
Med hjälp av så kallad svart magi; dvs negativ energimässig påverkan tas vår kraft ifrån oss och vi manipuleras att verka på ett sätt som endast är fördelaktigt för makthavarna. Denna manipulation sker exempelvis genom massmedia, kultur och propaganda. För att motverka detta och bryta denna form av påverkan måste vi förstå hur det fungerar. Då kan vi återta kraften och vända mörk manipulation till positiv skaparkraft.
Jüri Lina delar i den här intervjun sin kunskap om detta viktiga ämne samt hur det har använts av makthavare genom historien och hur det mer än någonsin används även idag.
20210413
Med hjälp av så kallad svart magi; dvs negativ energimässig påverkan tas vår kraft ifrån oss och vi manipuleras att verka på ett sätt som endast är fördelaktigt för makthavarna. Denna manipulation sker exempelvis genom massmedia, kultur och propaganda. För att motverka detta och bryta denna form av påverkan måste vi förstå hur det fungerar. Då kan vi återta kraften och vända mörk manipulation till positiv skaparkraft.
Jüri Lina delar i den här intervjun sin kunskap om detta viktiga ämne samt hur det har använts av makthavare genom historien och hur det mer än någonsin används även idag.
20210413
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.