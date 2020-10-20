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Não dá "jeito" aos Iluminatti no "dia de todos os Santos" ter certos negocios abertos!
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5 views • October 20, 2020
Não se enganem,estamos numa guerra espiritual e senão se acredita que Lucifer existe e é real também não tem fé em Deus e se voce é um descrente vai ou já está a pagar caro a sua descrença!Dia 1 de Novembro - O dia de todos os Santos. Floristas fechadas porque assim não se faz tributo aos entes queridos falecidos. Dá jeito? Só se for para a seita pedófila satânica! Abram é os olhinhos que parecem uns zumbis de mascara a fazerem ritual satânico e passarem gel sabe se lá do que nas vossas mãos.Não se acreditam em feitiços e Lúcifer? Vejam o Feitiço que lançaram na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012.Este plano da Nova Ordem Mundial já vem sendo traçado á décadas.
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