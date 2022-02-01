PLANDEMIC 2 - INDOCTORNATION - ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ

Το PLANDEMIC 2 (ή αλλιώς INDOCTORNATION) με πρωταγωνιστή τον ερευνητή εγκλημάτων λευκού κολάρου, Dr. David Martin, σημείωσε επίσης παγκόσμιο ρεκόρ με 2 εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν την παγκόσμια ζωντανή μετάδοση.



Η σειρά των δύο τμημάτων κηρύχθηκε "διαψευσμένη" από κριτικούς σε όλο τον κόσμο. Στο όνομα της επιστήμης και της δημόσιας ασφάλειας, οι φύλακες της ελευθερίας του λόγου πήραν πρωτοφανή μέτρα για να λογοκρίνουν τις πληροφορίες που αποκαλούσαν "επικίνδυνη θεωρία συνωμοσίας".



Όταν η Δρ Mikovits έκανε τον τολμηρό ισχυρισμό ότι το COVID-19 χειραγωγήθηκε σε εργαστήριο, συκοφαντήθηκε ως "τρελή". Όταν ο Δρ Martin αποκάλυψε τις πατέντες και τα ίχνη εγγράφων που αποδείκνυαν ότι ο Δρ Fauci χρηματοδοτούσε επικίνδυνο κέρδος από την έρευνα λειτουργίας στο εργαστήριο Wuhan, οι επικριτές γελούσαν.