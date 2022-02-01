© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
PLANDEMIC 2 - INDOCTORNATION - ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
Follow
0
Share
Report
191 views • February 01, 2022
Το PLANDEMIC 2 (ή αλλιώς INDOCTORNATION) με πρωταγωνιστή τον ερευνητή εγκλημάτων λευκού κολάρου, Dr. David Martin, σημείωσε επίσης παγκόσμιο ρεκόρ με 2 εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν την παγκόσμια ζωντανή μετάδοση.
Η σειρά των δύο τμημάτων κηρύχθηκε "διαψευσμένη" από κριτικούς σε όλο τον κόσμο. Στο όνομα της επιστήμης και της δημόσιας ασφάλειας, οι φύλακες της ελευθερίας του λόγου πήραν πρωτοφανή μέτρα για να λογοκρίνουν τις πληροφορίες που αποκαλούσαν "επικίνδυνη θεωρία συνωμοσίας".
Όταν η Δρ Mikovits έκανε τον τολμηρό ισχυρισμό ότι το COVID-19 χειραγωγήθηκε σε εργαστήριο, συκοφαντήθηκε ως "τρελή". Όταν ο Δρ Martin αποκάλυψε τις πατέντες και τα ίχνη εγγράφων που αποδείκνυαν ότι ο Δρ Fauci χρηματοδοτούσε επικίνδυνο κέρδος από την έρευνα λειτουργίας στο εργαστήριο Wuhan, οι επικριτές γελούσαν.
Η σειρά των δύο τμημάτων κηρύχθηκε "διαψευσμένη" από κριτικούς σε όλο τον κόσμο. Στο όνομα της επιστήμης και της δημόσιας ασφάλειας, οι φύλακες της ελευθερίας του λόγου πήραν πρωτοφανή μέτρα για να λογοκρίνουν τις πληροφορίες που αποκαλούσαν "επικίνδυνη θεωρία συνωμοσίας".
Όταν η Δρ Mikovits έκανε τον τολμηρό ισχυρισμό ότι το COVID-19 χειραγωγήθηκε σε εργαστήριο, συκοφαντήθηκε ως "τρελή". Όταν ο Δρ Martin αποκάλυψε τις πατέντες και τα ίχνη εγγράφων που αποδείκνυαν ότι ο Δρ Fauci χρηματοδοτούσε επικίνδυνο κέρδος από την έρευνα λειτουργίας στο εργαστήριο Wuhan, οι επικριτές γελούσαν.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.