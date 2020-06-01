Δολοφονία George Floyd-ANTIFA-TRUMP Ανταπόκριση Ιγνατίου

Πρόσεξε τα λόγια του Ιγνατίου.

Τα οποία μετράνε περισσότερο, επειδή ειπώθηκαν μέσα απο τη συχνότητα της πλήρως ελεγχόμενης

κρατικής τηλεόρασης

--- Τα επεισόδια κινούνται απο τις ομάδες των ANTIFA,

--- Οι ομάδεες των antifa είναι απο την αρχή της εκλογής του εναντίον του.

--- Οι ομάδες αυτες ληταν καλά οργανωμένες και εγκαίρως στη θέση τους, ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ.

ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΟΤΙ

--Τα τάγματα των ANTIFA παγκοσμίως ανήκουν στις ελίτ του τραπεζικού κεφαλαίου, με μεγάλο αφεντικό τον

πολωνοεβραίο Σόρος και το OPEN SOCIETY με τα παγκόσμια founts τα οποία το συνεπικουρούν.

Όλο αυτό σε αμερικάνικο επίπεδο, παραπέμπουν ΕΥΘΕΩΣ στις δυνάμεις των λεγόμενων “δημοκρατικών”

του Ομπάμα, της Κλίντον και γενικά των εχθρών του Τράμβιου και των συνεργατών του Gates και της

παγκοσμιοποίησης.

ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ.

--ΟΤΙ η δολοφονία ήταν σκηνοθετημένη ή την έψαναν και όταν τους ήρθε την άρπαξαν απο τα μαλιά.

--Να θυμηθούμε τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, μα πιο πολύ τη δολοφονία Φύσα.

--Επέλεξαν στοχευμένα μαύρο και οχι λευκό, για να αφιονίσουν την κοινότητα των μαύρων και να

μιλήσουν για ρατσισμό.

-- Που σημαίνει οτι πρέπει να διερευνηθεί το ποιόν του αστυνόμου-δολοφόνου.

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΞΟΝ.

Ενώ όσους επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Φέςντεραλ τους δολοφόνησαν σε χρόνο ντε τε

δολοφονώντας αμέσως τους δολοφόνους τους, (Λίνκολν, Κένεντυ)

Όταν ο Νίξον αντιτάχθηκε ευθέως εναντίον της πολιτικής Κίσιγκερ(υπουργος εξωτερικων ΗΠΑ) για την Κύπρο,

του πέταξαν το σκάνδαλο WATERGATE, το μεγαλύτερο σκάνδαλο του 20ου αιώνα στα πόδια του και τον έβγαλαν

απο τη μέση, μένοντας ο Κίσιγκερ ΜΟΝΟ και κυρίαρχος στη διακυβέρνηση και προ πάντων βρέθηκε να χαράζει

μόνος του και χωρίς αντιπαλο την εξωτερική πολιτική, δίνοντας την Κύπρο στην Τουρκία και παίζοντας τα

βρώμικα παιχνίδια στην Ελλάδα με την επιβολή Καραμανλή, τη βρώμικη επέμβαση Θεοδωράκη μετα απο

επίσκεψη του στις ΗΠΑ όπως ο ΙΔΙΟΣ λέει, την ωμή εγκατάλειψη Κύπρου με το “κείται μακράν” κλπ.