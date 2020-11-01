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CAULDRON - SAVE THE TRUTH Syracuse
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36 views • November 01, 2020
Another new video i made placed on another CAULDRON MASTERPIECE.
music by IAN/JASON lyrics by JASON. SPECIALLY DEDICATED TO ALL SEX TRAFFICKIN AND SLAVE VICTIMS!
ENDING OF THE ROAD
CAN'T ESCAPE THE COLD
OUST AND NEVER TOLD
SHOWN JUST WHAT YOU
ALWAYS KNEW
FEELING OF BETRAYAL
HOLLOW AND SO FRAIL
CERTAINTY HAS FAILED YOU
MORE THAN ONCE
YOU MUST LET GO
FROM A DIFFERENT PLACE
SHADOWS HIDE YOUR FACE
CAST AWAY AND LEFT WITH ALL
THE HURT THAT COST YOU DEAR
SHOVED INTO THE MOULD
FEELIN YOU'RE TOO OLD
UNDER ALL THE WEIGHT YOU BEAR
YOU KNOW IT'S NOW TOO LATE
IT'S GETTING HARDER EVERY DAY
I WANT TO SAVE THE TRUTH
NO NEED TO WONDER
WHAT THEY SAY
I HOPE YOU SAVE THE TRUTH
IF THEY FIND OUT,WHO'S GONNA PAY
I WANT TO SAVE THE TRUTH
YOU KNOW THERE IS NO OTHER WAY
I HOPE YOU SAVE THE TRUTH.......
music by IAN/JASON lyrics by JASON. SPECIALLY DEDICATED TO ALL SEX TRAFFICKIN AND SLAVE VICTIMS!
ENDING OF THE ROAD
CAN'T ESCAPE THE COLD
OUST AND NEVER TOLD
SHOWN JUST WHAT YOU
ALWAYS KNEW
FEELING OF BETRAYAL
HOLLOW AND SO FRAIL
CERTAINTY HAS FAILED YOU
MORE THAN ONCE
YOU MUST LET GO
FROM A DIFFERENT PLACE
SHADOWS HIDE YOUR FACE
CAST AWAY AND LEFT WITH ALL
THE HURT THAT COST YOU DEAR
SHOVED INTO THE MOULD
FEELIN YOU'RE TOO OLD
UNDER ALL THE WEIGHT YOU BEAR
YOU KNOW IT'S NOW TOO LATE
IT'S GETTING HARDER EVERY DAY
I WANT TO SAVE THE TRUTH
NO NEED TO WONDER
WHAT THEY SAY
I HOPE YOU SAVE THE TRUTH
IF THEY FIND OUT,WHO'S GONNA PAY
I WANT TO SAVE THE TRUTH
YOU KNOW THERE IS NO OTHER WAY
I HOPE YOU SAVE THE TRUTH.......
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