Mark STEYN: ΤΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ – ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΕΔΩ ?

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Γιατί τα ποσοστά γεννήσεων πέφτουν κατακόρυφα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ελβετία και την Ταϊβάν, εννέα μήνες μετά τους μαζικούς εμβολιασμούς κατά του Covid;
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