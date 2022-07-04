ΛΟΥΚΑΣΕΝΚΟ στον Υπουργό Εσωτερικών: Δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε; Γιατί παραβιάζετε το νόμο;

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Στις 19 Οκτωβρίου 2021, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, φιλοξένησε μια συνάντηση για να συζητηθεί η επιδημιολογική κατάσταση και η απάντηση στον Covid 19 στη Λευκορωσία.
Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο ρώτησε εάν υπάρχουν προβλήματα με το δυναμικό των πόρων της υγειονομικής περίθαλψης, τι έχει ήδη γίνει και τι είδους φροντίδα χρειάζεται.
Στην αρχή της συνάντησης, ο πρόεδρος έθεσε στον υπουργό Υγείας Ντμίτρι Λεονίντοβιτς μια ερώτηση: «Από όσο καταλαβαίνω, Ντμίτρι Λεονίντοβιτς, όλοι οι άνθρωποι στην αίθουσα είναι υγιείς».
Λαμβάνοντας καταφατική απάντηση, ο αρχηγός του κράτους έθεσε το εξής ερώτημα: «Τους βάλατε σε καραντίνα πριν από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο, έκαναν τα τεστ PCR;». Αυτή τη φορά η απάντηση του υπουργού ήταν αρνητική.
«Πώς ήρθατε στον αρχηγό του κράτους, τον Πρόεδρο... τον μοναδικό που έχουμε στη Λευκορωσία... και δεν έχετε ελέγξει τους παρόντες εδώ; Τι στάση είναι αυτή… και για την οποία προσπαθείς συνεχώς να με πείσεις;»
Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο συνέχισε: "Έθεσα συγκεκριμένα αυτή την ερώτηση για να κάνω την εξής επόμενη ερώτηση: Εάν πηγαίνετε ελεύθερα στον πρόεδρο, τότε γιατί βασανίζετε τους ανθρώπους;"
«Γιατί ενοχλούμε τους ανθρώπους τότε; Γιατί προκαλείτε το χάος σε όλη τη χώρα; Γιατί κινητοποιήθηκε η αστυνομία για να ελέγξει το καθεστώς της μάσκας; Παρενοχλείτε παντού, δεν γλυτώσανε ούτε οι γυναίκες», παρατήρησε ο Αλεξάντερ Λουκασένκο.
Ως προς αυτό, απευθύνθηκε στον επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σας προειδοποίησα. Δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις;
Γιατί παραβιάζετε το νόμο; Δεν έχουμε τέτοιο νόμο εδώ». «Με ποιον παίζεις;» ο αρχηγός του κράτους έθεσε την ερώτηση.
ΠΗΓΗ 1:
https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-po-epidemiologicheskiy-situacii-i-prinimaemym-meram-po-protivodeystviyu-rasprostraneniyu-koronavirusnoy-infekcii
ΠΗΓΗ 2:
https://www.belarus.by/en/press-center/news/lukashenko-opines-on-government-efforts-to-combat-covid-19_i_0000135815.html
ΠΗΓΗ 3:
https://www.anti-spiegel.ru/2021/weissrussland-lukaschenko-wettert-gegen-maulkoerbe-und-impfpflicht/
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Ο ΛΟΥΚΑΣΕΝΚΟ απορρίπτει την πρόταση του ΔΝΤ ύψους 940 εκατομμυρίων για την εισαγωγή της καραντίνας στη Λευκορωσία
ΠΗΓΗ:
https://fishki.net/3351965-lukashenko-otvetil-na-predlozhenie-mvf-v-vide-940-mln--za-vvedenie-v-belarusi-karantinnyh-mer.html?fbclid=IwAR0ih3f2QIVsgCLbOjfhIUBzrJTEoxrjluEUW1P8cqBTNZ1QFpVevs0v0-g
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