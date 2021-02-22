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Le droit à l'avortement
No les tenemos miedo
No les tenemos miedo
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10 views • February 22, 2021
Soyez féministe, soyez intélligente, ne vous faites pas avoir.

Se feminista, se inteligente, no te dejes engañar. Evita que te manipulen y te usen. Por favor, infórmate de verdad, nuestro futuro, nuestra vida están gravemente en peligro.

Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:
. El derecho al aborto
. Solo es un Coagulo de Sangre
. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes
. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica
. Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio
. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia)
. Sres Presidentes dejen de hacerse los boludos ante esta pandemia (versión 21 min)
. Documental Recargado: Sres. Presidentes ...
. ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada)
. ¿Es Tóxico? (Parodia a la supuesta toxicidad del Dióxido de Cloro)
. La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI
. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”
. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –
. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente
. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia
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