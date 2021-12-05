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Και αλλα αποτελεσματα απο τα δηλητηρια
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452 views • December 05, 2021
Είστε Βλαμμένοι ?? ΞΥΠΝΗΣΤΕ ! Θέλουν να μας σκοτώσουν, ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ?
Τα αποτελέσματα των εμβολίων 🤬🤬🤬🤬🤬🤬σε εμένα θα τύχει,??? Ναι ρε ζωον μπορεί να τύχει και σε εσένα αλλά είσαι ΔΟΎΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΣ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΠΆΕΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΟΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΎ 🖐️🖐️🖐️🐑🐑🐑🐑🐑δουλεύεις για αυτόυς και φτάνεις 70 χρόνων και λες τι έκανα στη ΖΩΉ ΜΟΥ???τι πρόσφερα στα παιδιά μου?? Τα μεγάλωσες?? Η τα μεγαλώνει ο παππούς κ η γιαγιά η νταντάδες για να πας να Δουλέψεις για ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.... ΤΟΣΟ ΦΤΗΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΉ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ💯💯💯🖐️💯🖐️💯🖐️💯🖐️💯🖐️💯💯🖐️ΜΙΑ ΡΟΥΤΊΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΆΝΤΗΣΑΝ
Τα αποτελέσματα των εμβολίων 🤬🤬🤬🤬🤬🤬σε εμένα θα τύχει,??? Ναι ρε ζωον μπορεί να τύχει και σε εσένα αλλά είσαι ΔΟΎΛΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΣ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΠΆΕΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΟΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΎ 🖐️🖐️🖐️🐑🐑🐑🐑🐑δουλεύεις για αυτόυς και φτάνεις 70 χρόνων και λες τι έκανα στη ΖΩΉ ΜΟΥ???τι πρόσφερα στα παιδιά μου?? Τα μεγάλωσες?? Η τα μεγαλώνει ο παππούς κ η γιαγιά η νταντάδες για να πας να Δουλέψεις για ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.... ΤΟΣΟ ΦΤΗΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΉ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ💯💯💯🖐️💯🖐️💯🖐️💯🖐️💯🖐️💯💯🖐️ΜΙΑ ΡΟΥΤΊΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΆΝΤΗΣΑΝ
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