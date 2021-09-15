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Clown Planet News (15 September, 2021): NH secession? CDC 20k Covid Deaths in 2020, Biden v States
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10 views • September 16, 2021
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https://off-guardian.org/2021/09/14/watch-covid19-11-catherine-austin-fitts/
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https://twitter.com/glennbeck/status/1437539083044069379
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1437596440365305864
https://twitter.com/jennybethm/status/1437911039576875008
https://twitter.com/21WIRE/status/1437743358160539649
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https://twitter.com/Drs4CovidEthics/status/1438155616997027841
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https://reason.com/2021/09/10/cnn-leana-wen-unvaccinated-travel-outdoor-ban/
https://twitter.com/DrLeanaWen/status/1437467727132774402
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9991311/Lieutenant-Colonel-resigns-Bidens-vaccine-mandate-forfeits-pension-serving-19-years.html
https://news.yahoo.com/biden-vaccine-requirements-not-freedom-212842765.html?soc_src=social-sh&;soc_trk=tw&tsrc=twtr
https://twitter.com/NeverSleever/status/1438177537407000578
https://twitter.com/NeverSleever/status/1438156287687147532
https://www.businessinsider.com/republicans-full-on-revolt-large-employers-openly-rebel-vaccine-mandate-2021-9
https://www.zerohedge.com/political/more-half-us-states-vow-fight-bidens-vaccine-mandate
https://twitter.com/FreeStateNH/status/1437799004960698372
https://libertyblock.com/breaking-nh-legislator-submits-legislation-to-divorce-dc-declare-independence/
https://libertyblock.com/divorce-dc/
https://thepostmillennial.com/fauci-hailed-as-sexiest-man-alive-by-the-guardian
https://twitter.com/unhealthytruth/status/1437654227602526208
https://twitter.com/MaryamHenein/status/1337104854209024002
https://twitter.com/NeverSleever/status/1437437520086720513
https://twitter.com/tomselliott/status/1437735936301928457
https://twitter.com/YossiGestetner/status/1437502177124229121
https://www.njarts.net/jim-breuer-cancels-shows-including-one-in-montclair-over-venues-vaccination-policies/
https://rumble.com/vmc5lv-covid-concentration-camps-in-australia.html
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/13/vaccinating-teenagers-against-covid-is-priority-says-uk-epidemiologist?__twitter_impression=true
https://rumble.com/vmgloz-vaccine-passports-an-unjust-intrusion.html
https://rumble.com/vm8glv-ethics-professor-threatened-with-dismissal-for-refusing-vaccine.html
https://off-guardian.org/2021/09/12/watch-covid19-11-elizabeth-woodworth/
https://off-guardian.org/2021/09/14/watch-covid19-11-catherine-austin-fitts/
https://off-guardian.org/2021/09/15/watch-covid19-11-mike-yeadon/
https://twitter.com/johnamonaco/status/1437465923850547208
https://twitter.com/therecount/status/1438206601266176004
https://www.wbtv.com/2021/09/15/we-must-stop-giving-into-fear-lincoln-county-school-board-votes-make-face-masks-optional-students-staff/
https://www.rebelnews.com/queensland_police_rebel_against_vaccine_mandate
https://www.outkick.com/bills-mandate-vaccine-for-fans-to-attend-home-game-no-exceptions/
https://www.msn.com/en-us/health/medical/new-no-needle-vaccine-tested-at-cincinnati-childrens-hospital/ar-AAOabRZ?ocid=st
https://twitter.com/VallachianR/status/1437835477000749056
https://www.youtube.com/watch?v=It8OieyxLLA
https://www.churchmilitant.com/news/article/jesuits-fight-covid-with-ignatian-yoga
https://twitter.com/aginnt/status/1438165030894116865
https://twitter.com/tomselliott/status/1437048294027546627
https://twitter.com/megbasham/status/1437597818466750468/photo/1
https://twitter.com/disclosetv/status/1437566054805524482
https://twitter.com/TheBembridge/status/1436718670496079878
https://twitter.com/yogarespecter/status/1437815592468287488
https://twitter.com/OlivoJoey/status/1437914001866993666
https://twitter.com/therecount/status/1437865809074925572
https://twitter.com/21WIRE/status/1437701191723593729
https://twitter.com/PatriotTimes_/status/1355903943235301378
https://twitter.com/NeverSleever/status/1437443375788175361
https://twitter.com/RealCJJohnson1/status/1437579977948598273
https://twitter.com/NeverSleever/status/1437489548565622784
https://twitter.com/Frances40996115/status/1437559340983103489
https://twitter.com/Chrissy_2697/status/1437091599427723264
https://twitter.com/riseupmelb/status/1437555080790568963
https://twitter.com/tinkeringhalo10/status/1437836646607728648
https://twitter.com/Public_Citizen/status/1437509328534134785
https://twitter.com/NeverSleever/status/1437454956202713089
https://www.zerohedge.com/markets/new-study-suggests-almost-half-all-covid-hospitalizations-january-june-had-mild-or
https://twitter.com/NeverSleever/status/1438184278324559882
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1438220260646215691
https://www.skirsch.com/covid/Deaths.pdf
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1437638272419876867
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