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Μάικλ Τζάκσον - Το αίνιγμα του εξανθήματος της πεταλούδας και της λεύκης του
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
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32 views • June 16, 2022

English version: www.brighteon.com/ecd47e6d-e7ef-4ebc-8dd0-a0d5d281f382

Με τη βοήθεια της Γερμανικής Θεραπευτικής του Δρ. Χάμερ, το βίντεο αυτό ρίχνει φως στη λεύκη και στο εξάνθημα της πεταλούδας (ερυθηματώδης λύκος) του Μάικλ Τζάκσον και ερμηνεύει τόσο την εκδήλωσή τους, όσο και το γιατί ο βασιλιάς της Ποπ, από μαύρος, έγινε λευκός.
Προϋπόθεση για την πλήρη κατανόηση της παρούσας ανάλυσης, είναι οι βασικές γνώσεις της Γερμανικής Θεραπευτικής του Δρ. Χάμερ. Εισαγωγικά βίντεο υπάρχουν στο παρόν κανάλι, π.χ. αυτά:
1. Οι 5 Βιολογικοί Φυσικοί Νόμοι του Δρ. Χάμερ (68min)
2. Γερμανική Νέα Ιατρική - Εκπαιδευτική διάλεξη του Harald Baumann (101min)

Να σημειώσουμε ότι με τον όρο "DHS" εννοούμε το σοκ που μπορεί να προκαλέσει μια Βιολογική Σύγκρουση, ενώ την "ράγα" (ή "γραμμή") μπορούμε να την πούμε και "συνειρμό που προκαλεί υποτροπές". Το είδος της Σύγκρουσης (συνεπώς και το είδος της πάθησης) που θα λάβει χώρα έπειτα από κάποιο σοκ, είναι υποκειμενικό στον κάθε άνθρωπο, αλλά η ίδια πάθηση οφείλεται πάντα στο ίδιο είδος Σύγκρουσης, με τις όποιες περιστασιακές αποχρώσεις.
Επίσης, το ίδιο σοκαριστικό γεγονός, δεν θα οδηγήσει όλους στο να πάθουν την ίδια Σύγκρουση (βλέπε παραπομπή 1. πάνω).

Πολλά είχαν ακουστεί για τον θάνατο του Μάικλ το 2009, που συνέπεσε με άλλους δύο θανάτους. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα:
Ο Μάικλ έζησε 18.564 ημέρες (29 Αυγούστου 1958 - 25 Ιουνίου 2009). Το ατύχημα συνέβη την 9282η ημέρα, δηλαδή ακριβώς στο μέσον του δρόμου της ζωής του, στις 27 Ιανουαρίου 1984 (αυτή είναι η διακριτική περιγραφή)...

Η πηγή του αυθεντικού βίντεο (δίχως υπότιτλους και δίχως τις προσθήκες στο τέλος), βρίσκεται εδώ: www.youtube.com/watch?v=LaPqY6CEios

Εδώ το πλήρες βίντεο από το ατύχημα του Μάικλ Τζάκσον το 1984: www.youtube.com/watch?v=NKlC1mGag_A

Εδώ, μία από τις φωτογραφίες του Μάικλ με το εξάνθημα της πεταλούδας (ερυθηματώδης λύκος):
https://mjbeats.com.br/l%C3%BApus-1c221a0016fd?gi=b9b102ff84b

Σύντομη συνέντευξη του Μάικλ Τζάκσον, στην οποία αναφέρει τα όσα ακούστηκαν στο βίντεο: www.youtube.com/watch?v=w20H0L555cE

Σημείωση 2023: το παραπάνω βίντεο αποκλείστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα. Εναλλακτικά υπάρχει και ένα παρόμοιο: www.youtube.com/watch?v=tESOjvgvyKM


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.

Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.

Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς, ανθρωπιστικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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