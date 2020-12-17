Τα μέτρα κατά της επιδημίας COVID-19 και οι "ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ". O Angelo Giorgianni στο Διεπιστημονικό Συνέδριο

Μαντάτα 83 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

99 views • December 17, 2020





Ο Άντζελο Τζιορτζιάνι συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ:

και τη δεύτερη εδώ:



Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Τζιορτζιάνι:



* Οι "Αιρετικοί" είναι ένας οργανισμός, με συμμετοχή από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που δημιουργήθηκε με σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με την πανδημία COVID-19.

* Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αφορά την υγειονομική κρίση, αλλά τη δημοκρατία.

* Στην Ιταλία υπήρξαν πολλά διαγνωστικά σφάλματα και θεραπευτικά λάθη, τα οποία προκάλεσαν πολλούς θανάτους.

* Αυτό διαπιστώθηκε σε νεκροψίες που έγιναν από κάποιους "Αιρετικούς" γιατρούς - παρότι υπήρχε εντολή που απαγόρευε τη διενέργεια νεκροψιών στα θύματα του κορωνοϊού.

* Αυτές οι νεκροψίες έδειξαν ότι δεν επρόκειτο για πνευμονία, αλλά για φλεγμονώδη κατάσταση και θρομβοεμβολισμό. Συνεπώς, η επιλογή της διασωλήνωσης για την αντιμετώπιση της νόσου ήταν τελείως λάθος και οδηγούσε τους ασθενείς στον θάνατο. Εξαιτίας των θρομβώσεων, ο οργανισμός δεν μπορούσε να απορροφήσει στο αίμα το οξυγόνο που παρεχόταν μέσω της διασωλήνωσης, με αποτέλεσμα στις νεκροψίες οι πνεύμονες των ασθενών να είναι καμμένοι.

* Οι γιατροί φρόντισαν να ενημερώσουν για τα ευρήματά τους τον πρωθυπουργό, την τεχνική επιστημονική επιτροπή και τον πρόεδρο των περιφερειών. Παρόλα αυτά, η ενημέρωση αυτή αγνοήθηκε και το θεραπευτικό πρωτόκολλο δεν άλλαξε.

* Από τη στιγμή λοιπόν που συνέχισαν να χρησιμοποιούν το λάθος θεραπευτικό πρωτόκολλο, εν γνώσει τους, είναι υπόλογοι για ανθρωποκτονία.

* Προφανώς, χρειάζονταν τους νεκρούς για τη στρατηγική τρομοκρατίας που εφαρμόστηκε στην Ιταλία και σ' όλο τον κόσμο.

* Επίσης, συστηματικά αγνοήθηκαν οι πάμπολλες αναφορές για αποτελεσματικές θεραπείες (όπως η υδροχλωροκίνη, η υδροξυχλωροκίνη, το ορόπλασμα, η θεραπεία με όζον) και αντί αυτών το επίσημο αφήγημα υποστήριζε ότι η μόνη δυνατή αντιμετώπιση είναι το εμβόλιο.

* Παρά τις προειδοποιήσεις, τα ίδια λάθη της Λομβαρδίας επαναλήφθηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές της Ιταλίας, αλλά ακριβώς την ίδια τακτική ακολουθούσαν και όλες οι άλλες χώρες.

* Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ενορχηστρωμένη τραγωδία, με σκοπό την προώθηση των σχεδίων της Νέας Τάξης Πραγμάτων: την προώθηση των εμβολιασμών και τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων.

* Έχουν διαπραχθεί εγκλήματα και θα πρέπει οι υπεύθυνοι να περάσουν από δίκη, ανάλογη της δίκης της Νυρεμβέργης.

* Είναι απαραίτητο να ενωθούν οι άνθρωποι από όλες τις χώρες και τα τοπικά κινήματα που θέλουν να αντιταχθούν σ' αυτό το παγκόσμιο σχέδιο και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, μέσω ενός παγκόσμιου οργάνισμου, αντίστοιχου του Π.Ο.Υ., αλλά αντίθετου σ' αυτόν, ενός Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Ζωή.

* Επίσης, η οργάνωση "Αιρετικοί" έχει απευθύνει αίτημα για τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής για την πανδημία του κορωνοϊού, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στις ΗΠΑ, αλλά και στη Ρωσία.



Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Ο Άντζελο Τζιοτζιάνι είναι Ιταλός δικαστής και πολιτικός, σύμβουλος του Εφετείου της Μεσίνα. Το 2010 διορίστηκε από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Άντζελο Αλφάνο ως ένας από τους τρεις προέδρους του Ανεξάρτητου Φορέα Αξιολόγησης, ένα όργανο που αξιολογεί τους ηγέτες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.Ο Άντζελο Τζιορτζιάνι συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=q8vRAaPhqSs και τη δεύτερη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OB4PEtxt9YE& ;list=LL&index=19Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Τζιορτζιάνι:* Οι "Αιρετικοί" είναι ένας οργανισμός, με συμμετοχή από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που δημιουργήθηκε με σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με την πανδημία COVID-19.* Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αφορά την υγειονομική κρίση, αλλά τη δημοκρατία.* Στην Ιταλία υπήρξαν πολλά διαγνωστικά σφάλματα και θεραπευτικά λάθη, τα οποία προκάλεσαν πολλούς θανάτους.* Αυτό διαπιστώθηκε σε νεκροψίες που έγιναν από κάποιους "Αιρετικούς" γιατρούς - παρότι υπήρχε εντολή που απαγόρευε τη διενέργεια νεκροψιών στα θύματα του κορωνοϊού.* Αυτές οι νεκροψίες έδειξαν ότι δεν επρόκειτο για πνευμονία, αλλά για φλεγμονώδη κατάσταση και θρομβοεμβολισμό. Συνεπώς, η επιλογή της διασωλήνωσης για την αντιμετώπιση της νόσου ήταν τελείως λάθος και οδηγούσε τους ασθενείς στον θάνατο. Εξαιτίας των θρομβώσεων, ο οργανισμός δεν μπορούσε να απορροφήσει στο αίμα το οξυγόνο που παρεχόταν μέσω της διασωλήνωσης, με αποτέλεσμα στις νεκροψίες οι πνεύμονες των ασθενών να είναι καμμένοι.* Οι γιατροί φρόντισαν να ενημερώσουν για τα ευρήματά τους τον πρωθυπουργό, την τεχνική επιστημονική επιτροπή και τον πρόεδρο των περιφερειών. Παρόλα αυτά, η ενημέρωση αυτή αγνοήθηκε και το θεραπευτικό πρωτόκολλο δεν άλλαξε.* Από τη στιγμή λοιπόν που συνέχισαν να χρησιμοποιούν το λάθος θεραπευτικό πρωτόκολλο, εν γνώσει τους, είναι υπόλογοι για ανθρωποκτονία.* Προφανώς, χρειάζονταν τους νεκρούς για τη στρατηγική τρομοκρατίας που εφαρμόστηκε στην Ιταλία και σ' όλο τον κόσμο.* Επίσης, συστηματικά αγνοήθηκαν οι πάμπολλες αναφορές για αποτελεσματικές θεραπείες (όπως η υδροχλωροκίνη, η υδροξυχλωροκίνη, το ορόπλασμα, η θεραπεία με όζον) και αντί αυτών το επίσημο αφήγημα υποστήριζε ότι η μόνη δυνατή αντιμετώπιση είναι το εμβόλιο.* Παρά τις προειδοποιήσεις, τα ίδια λάθη της Λομβαρδίας επαναλήφθηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές της Ιταλίας, αλλά ακριβώς την ίδια τακτική ακολουθούσαν και όλες οι άλλες χώρες.* Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ενορχηστρωμένη τραγωδία, με σκοπό την προώθηση των σχεδίων της Νέας Τάξης Πραγμάτων: την προώθηση των εμβολιασμών και τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων.* Έχουν διαπραχθεί εγκλήματα και θα πρέπει οι υπεύθυνοι να περάσουν από δίκη, ανάλογη της δίκης της Νυρεμβέργης.* Είναι απαραίτητο να ενωθούν οι άνθρωποι από όλες τις χώρες και τα τοπικά κινήματα που θέλουν να αντιταχθούν σ' αυτό το παγκόσμιο σχέδιο και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, μέσω ενός παγκόσμιου οργάνισμου, αντίστοιχου του Π.Ο.Υ., αλλά αντίθετου σ' αυτόν, ενός Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Ζωή.* Επίσης, η οργάνωση "Αιρετικοί" έχει απευθύνει αίτημα για τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής για την πανδημία του κορωνοϊού, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στις ΗΠΑ, αλλά και στη Ρωσία.Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Keywords italycovid-19sars-cov-2

Show More