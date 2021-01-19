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Духосветная Идея Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. СофиоЛогия, Духовная Наука, Абсолютное ВсеВЕДАние
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22 views • January 19, 2021
Духосветная Идея Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. СофиоЛогия, Духовная Наука, Абсолютное ВсеВЕДАние. https://youtu.be/3pG13gWhdyo
Читает Автор.
«Надмирная Идея Матери Мира — Это ВозвРАщение ЧелоВечества в Царствие Светов Софии Премудрой. Абсолютная Гармония-Целостность: Мужского и Женского, Внутреннего и Внешнего, Духовного и Земного, человека и Логоса, Логоса и Матери Света. А Это и Есть ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Познание ИСТИНЫ — ОбРАза «Жены, Облечённой в Солнце», Солнечной РА — Матери всех Бха, Всего Сущего. Обретение ФилоСофского КАмня — Премудрости»
(Виктория ПреобРАженская).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/01/19/duhosvetnaya-ideya-materi-mira-marii-devi-hristos-sofiologiya-duhovnaya-nauka-vsevedanie-video/
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Читает Автор.
«Надмирная Идея Матери Мира — Это ВозвРАщение ЧелоВечества в Царствие Светов Софии Премудрой. Абсолютная Гармония-Целостность: Мужского и Женского, Внутреннего и Внешнего, Духовного и Земного, человека и Логоса, Логоса и Матери Света. А Это и Есть ПРЕОБРАЖЕНИЕ, Познание ИСТИНЫ — ОбРАза «Жены, Облечённой в Солнце», Солнечной РА — Матери всех Бха, Всего Сущего. Обретение ФилоСофского КАмня — Премудрости»
(Виктория ПреобРАженская).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/01/19/duhosvetnaya-ideya-materi-mira-marii-devi-hristos-sofiologiya-duhovnaya-nauka-vsevedanie-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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