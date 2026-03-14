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DON’T BE TOO HEAVY
ARCHANGEL GABRIEL AND HERMES THOTH
CALM YOURSELF…..WHOEVER YOU MIGHT BE……CALM YOURSELF
GO FIND YOUR LOVER……DON’T BE TOO HEAVY……GO FIND YOUR LOVER
CALM YOURSELF…WHEREVER YOU MIGHT BE…..CALM YOURSELF
GO FIND YOUR LOVER……DON’T BE TOO HEAVY…..GO FIND YOUR LOVER
AND WHEN THIS ANGEL COMES TO ME
I KNOW THERE HAS TO BE A GOOD REASON
THIS ANGEL TO ME BLOWS HIS HORN OH SO LOUDLY
AND WHEN THIS ANGEL COMES TO ME
I HEAR THE ECHO OF OUR FATHER
THERE JUST HAS TO BE A LESSON’S MESSAGE FOR US ALL
CALM YOURSELF….WHOEVER YOU MIGHT BE…….CALM YOURSELF
GO FIND YOUR LOVER……HOPE NOT TOO HEAVY…..DON’T LOCK YOUR DOOR
CALM YOURSELF…..WHEREVER YOU MIGHT BE…….CALM YOURSELF
DON’T LOCK YOUR DOOR…….HOPE NOT TOO HEAVY….DON’T LOCK YOUR DOOR
SO GABRIEL SAID TO ME
THERE WILL BE A HUGE EARTHLY SHAKING
THAT WILL SHAKE THE HEAVENS IN JOYOUS RAPTURE
THEN IT’S ON YOUR KNEES TO PRAY
THAT YOUR LIFE IS WORTH THE FATHER’S WISHES
TO SHAKE THE DEVIL FROM YOUR SELFLESS SENSES
CALM YOURSELF….WHOEVER YOU MIGHT BE…..CALM YOURSELF
DON’T LOCK YOUR DOOR……DON’T BE TOO HEAVY…..DON’T LOCK YOUR DOOR
CALM YOURSELF…..WHEREVER YOU MIGHT BE……CALM YOURSELF
DON’T LOCK YOUR DOOR…..DON’T BE TOO HEAVY….DON’T LOCK YOUR DOOR
RAP…..UH OH YEA
SO WHEN THE EARTH COMES TO BE IN THE SEA OF JOYOUS RAPTURE
ABOVE THE OCEANS OF NEED WHERE THE DRAGON RULES THE SEA
AND NOW THIS ANGEL SAYS TO ME AS THE ECHO OF OUR FATHER
THERE JUST HAS TO BE A MESSAGE ECHO OF HIS LOVE
DON’T LOCK YOUR DOOR……DON’T BE TOO HEAVY
DON’T LOCK YOUR DOOR……DON’T BE TOO HEAVY
DON’T LOCK YOUR DOOR……DON’T BE TOO HEAVY