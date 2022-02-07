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Η νοσηλεύτρια Νικόλ Σιροτεκ, μιλάει για τα εγκλήματα στα νοσοκομεία ενώπιον Γερουσιαστή
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658 views • February 07, 2022
Το βίντεο της (του 2020) που συγκλόνισε θα το δείτε με υπότιτλους εδω
https://www.bitchute.com/video/syaFabbRKWo8/
Αυτή η γυναίκα μας προϊδέασε για το τι παίζει στις εντατικές,
(το 2020 που την απέκλεισαν από παντού)
Την ανέβασα επί τόπου στο ΥΤ και εν ριπή οφθαλμού έριξαν το βιντεο
Την ξανανέβασα αργότερα εκτός ΥΤ ασφαλώς.
Συγκλόνισε περιγράφοντας τις δολοφονίες που διαπράττονται
στην κυριολεξία, στις εντατικές κοβιντ...
Η τωρινή της κατάθεση στη στρογγυλή τράπεζα του Γερουσιαστή Τζόνσον, είναι εξ ίσου συγκλονιστική και εκτος των άλλων, επιβεβαιώνει ότι οι πρακτικές στα νοσοκομεία και τα πρωτόκολλα στις εντατικές κλινικών κόβιντ παντου στον..."πολιτισμένο κοσμο", είναι καρμπόν.
Η απανθρωπιά και η εγκληματικότητα στο έπακρο.
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https://www.bitchute.com/video/syaFabbRKWo8/
Αυτή η γυναίκα μας προϊδέασε για το τι παίζει στις εντατικές,
(το 2020 που την απέκλεισαν από παντού)
Την ανέβασα επί τόπου στο ΥΤ και εν ριπή οφθαλμού έριξαν το βιντεο
Την ξανανέβασα αργότερα εκτός ΥΤ ασφαλώς.
Συγκλόνισε περιγράφοντας τις δολοφονίες που διαπράττονται
στην κυριολεξία, στις εντατικές κοβιντ...
Η τωρινή της κατάθεση στη στρογγυλή τράπεζα του Γερουσιαστή Τζόνσον, είναι εξ ίσου συγκλονιστική και εκτος των άλλων, επιβεβαιώνει ότι οι πρακτικές στα νοσοκομεία και τα πρωτόκολλα στις εντατικές κλινικών κόβιντ παντου στον..."πολιτισμένο κοσμο", είναι καρμπόν.
Η απανθρωπιά και η εγκληματικότητα στο έπακρο.
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/ArelaIdeo
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/
το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908
Τα κανάλια μου στο ΥΤ
https://www.youtube.com/user/vasoula2908
https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
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