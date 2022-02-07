Η νοσηλεύτρια Νικόλ Σιροτεκ, μιλάει για τα εγκλήματα στα νοσοκομεία ενώπιον Γερουσιαστή

vasoula2908 848 followers Follow 3 Share Add to... Share Report

658 views • February 07, 2022



https://www.bitchute.com/video/syaFabbRKWo8/



Αυτή η γυναίκα μας προϊδέασε για το τι παίζει στις εντατικές,

(το 2020 που την απέκλεισαν από παντού)

Την ανέβασα επί τόπου στο ΥΤ και εν ριπή οφθαλμού έριξαν το βιντεο

Την ξανανέβασα αργότερα εκτός ΥΤ ασφαλώς.

Συγκλόνισε περιγράφοντας τις δολοφονίες που διαπράττονται

στην κυριολεξία, στις εντατικές κοβιντ...

Η τωρινή της κατάθεση στη στρογγυλή τράπεζα του Γερουσιαστή Τζόνσον, είναι εξ ίσου συγκλονιστική και εκτος των άλλων, επιβεβαιώνει ότι οι πρακτικές στα νοσοκομεία και τα πρωτόκολλα στις εντατικές κλινικών κόβιντ παντου στον..."πολιτισμένο κοσμο", είναι καρμπόν.

Η απανθρωπιά και η εγκληματικότητα στο έπακρο.





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https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria Το βίντεο της (του 2020) που συγκλόνισε θα το δείτε με υπότιτλους εδωΑυτή η γυναίκα μας προϊδέασε για το τι παίζει στις εντατικές,(το 2020 που την απέκλεισαν από παντού)Την ανέβασα επί τόπου στο ΥΤ και εν ριπή οφθαλμού έριξαν το βιντεοΤην ξανανέβασα αργότερα εκτός ΥΤ ασφαλώς.Συγκλόνισε περιγράφοντας τις δολοφονίες που διαπράττονταιστην κυριολεξία, στις εντατικές κοβιντ...Η τωρινή της κατάθεση στη στρογγυλή τράπεζα του Γερουσιαστή Τζόνσον, είναι εξ ίσου συγκλονιστική και εκτος των άλλων, επιβεβαιώνει ότι οι πρακτικές στα νοσοκομεία και τα πρωτόκολλα στις εντατικές κλινικών κόβιντ παντου στον..."πολιτισμένο κοσμο", είναι καρμπόν.Η απανθρωπιά και η εγκληματικότητα στο έπακρο.Email και paypal μου : [email protected] facebook https://www.facebook.com/arela.ideo twitter https://twitter.com/ArelaIdeo το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/ το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908 Τα κανάλια μου στο ΥΤ Keywords carecriticalinhumaneventilatorsnursesirotec

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