Священный язык Посвящённых сензар и др. вопросы. Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Часть 67. Читает Автор

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 67. Читает Автор. https://youtu.be/H85A3ZSysTc

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Священный язык Посвящённых сензар. Как на самом деле могли звучать имена славянских и ведических Бажеств?

02:23 — Сказано было в духовных писаниях: «Во Свете Твоём мы видим Свет», только так обретается зрячесть?

03:26 — Главное изпытание на духовность — это отношение к другим?

04:01 — Как связаны страх и эгоизм?

05:08 — Если отключат весь интернет то как узнавать человекам Твоё Учение?

05:42 — Лжеучителями сейчас можно назвать очень многих?

06:16 — Истина Совмещает в Себе все существующие противоположности? Истина над каждой двойственностью этого мира иллюзии, над всеми утверждениями и отрицаниями?

06:59 — Как научиться любить? Как быстрее преодолеть эго, эгоизм?

09:30 — Когда наступит опасное время, узнавшие о Тебе сами разберутся что делать?

10:58 — Быть Спасёнными Тобой можно быть только вместе, без отрыва в сознании от других?

11:44 — Многие заняты обсуждениями тем войны и мирового заговора, вовсю погружены в разбор темы «переписывания» изтарии человечества, о форме Земли, летали ли люди в космос и т.д. Только что им эта информированность даст, если их всё равно принудительно чипируют?

13:02 — Матерь Мира! Мы ничего толком не знаем о рептилоидах: как появились, их отличие от других существ?

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-67

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj).

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