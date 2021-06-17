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Как было во дни Ноя - иные боги, ДНК , губить и истреблять до конца(Даниила 7:26) - их цель !
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611 views • June 17, 2021
и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.
26. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.
(Даниил 7:25,26)
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26. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.
(Даниил 7:25,26)
Наш телеграмм канал - узнавайте больше https://t.me/joinchat/UzD0ohx33Ivzynjj
https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg/videos
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